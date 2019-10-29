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29歲步兵ACFT拿600分　6項革命性新測驗取消年齡、性別規範

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飛輪,健身房,腳踏車。（圖／達志／示意圖）

▲岡薩雷斯常與陸軍夥伴到健身房訓練。（圖／達志／示意圖）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國的陸軍作戰健身測驗ACFT（Army Combat Fitness Test）將在2020年10月前取代現在所用的陸軍體能測試，日前就有一名士兵先行試用，結果他居然拿到ACFT的最高分「600分」。此外，這名士兵認為，加入軍營是步入正軌的一種方式，他也非常喜歡與其他夥伴在健身房努力提高力量及速度，成為這群士兵們的精神支柱。

綜合外媒報導，具有摔角及奧運舉重背景的29歲士兵岡薩雷斯（Juan Gonzalez）是美國第1旅戰鬥隊32步兵團第1營（1st Battalion, 32nd Infantry Regiment, 1st Brigade Combat Team）的其中一員，他不但非常注重身體健康，還經常在美國陸軍體能測驗中APFT（Army Physical Fitness Test）獲得最高分300分；不只如此，他最近也使用了ACFT，且獲得了最高分600分。

岡薩雷斯透露，「這一切都是在我參加摔角及舉重的高中時期開始的」，他在那幾年參與了許多比賽，而後還有參加奧林匹克運動會，甚至擠進了前20名，最終則是加入了軍隊。他和許多加入陸軍的夥伴一樣，認為加入軍營是步入正軌的一種方式。

岡薩雷斯也提到，「我想成為最好的人」，他與其他夥伴在健身房度過了無數的夜晚，一起為了同樣的目標努力，讓自己的力量及速度都有所提升，他很喜歡這種感覺。

ACFT對陸軍來說是極具革命性的，它由6項強調力量和耐力的測驗組成，且取消了測驗中的年齡及性別規範，因此ACFT的出現，將會使所有的男性及女性首次達到同一的身體素質及成就水平。雖然這會增加士兵們的壓力，但像岡薩雷斯精銳的陸軍在編隊內，卻也真的激勵、支持了整個部隊。

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