青峰自爆陷低潮！深覺「人性毀滅」被拋棄...新專輯《太空》曝心聲

記者許凱彰／台北報導

知名音樂人青峰曾經是夯團蘇打綠的主唱兼製作人，自從團體宣布休團3年，以實現團員們各自的夢想。青峰在9月發行個新專輯，在11月23、24也要舉辦首次個人演唱會《太空備忘記》。他自曝在4月時經歷了人生中一個非常大的低潮，早就「習慣寂寞」，像是新專輯《太空》這首歌，不知道該飄浮到哪裡去。

▲青峰自曝低潮期。（圖／翻攝自青峰臉書、IG）

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「習慣寂寞」總能讓青峰與他好好共處。當聊到「寂寞」時，青峰表示，「應該是習慣的，因為如果不習慣的話，會常體會到寂寞的存在，但在一個人的時候卻不曾感受過寂寞的情緒。」此外，他對於「不習慣寂寞」轉面提到，那就不要習慣啊，何必勉強自己去習慣呢？

青峰在今年的4月份正經歷自己人生中的低潮，打擊非常大，像是自己被拋棄在一個，沒有人的世界裡面，就像新專輯中「太空」這首歌，不知道該飄浮到哪裡去。對於「人性的惡意傷害」，讓見識甚多的他，原本以為看透了人間百態，沒想到卻遭遇更大的打擊，他說到，「始終會讓我感到挫折的，無外乎都與『人』有關。」

▲青峰提到，那些幫助是帶著他走出來的溫暖動力。（圖／一件襯衫提供，下同。）

面對這樣的低潮，最後青峰決心要振作。動力是他在製作這張專輯時，有很多不可思議的援手向他伸來，很多同事和身邊的人都將他的作品，當做自己的作品在照顧。這些讓青峰感到溫暖的幫助，讓他更堅定要好好面對自己的「黑暗時期」，將專輯推向最好的狀態。

青峰的新專輯《太空人》在9月6日發行，推出後得到了非常熱烈的迴響，將在11月23、24日於高雄巨蛋舉辦首次個人演唱會「太空備忘記」。