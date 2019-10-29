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宅在家也不空虛！秋冬必備玩樂一把抓

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▲天氣漸漸變涼了，還在想秋冬假期怎麼安排嗎？來趟捷運站，好吃好玩資訊一把抓。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者陳珊珊／採訪報導

天氣漸漸變涼了，宅在家裡只想玩遊戲！《三國殺名將傳》擁有獨特武將搭配，讓您玩出新的征途霸業，在捷運站裡的動態燈箱廣告相當吸睛，讓路過的遊戲迷一秒掉入三國歷史的世界裡。

▲▼台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運忠孝復興站,捷運西門站,板南線。（圖／記者姜國輝攝）

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▲▼《龍族幻想》唯美的畫面，吸引民眾下載遊戲。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運忠孝復興站,捷運西門站,板南線。（圖／記者姜國輝攝）

如果想體驗多重身分玩法，《龍族幻想》以小說故事完美還原，讓您在這個秋冬，熱血感動每一分秒。路過民眾說：「平常就有在玩手機遊戲，剛剛經過捷運站，看到《龍族幻想》這面廣告的畫面很唯美，讓我待會想要下載玩看看」。

▲▼台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運忠孝復興站,捷運西門站,板南線。（圖／記者姜國輝攝）

▲金鐘視后賈靜雯攜手張孝全演出《罪夢者》，帶領觀眾一同探討死刑議題。（圖／記者姜國輝攝）

或是與三五好友窩在沙發上追影集《罪夢者》，跟著金鐘最佳女主角賈靜雯和張孝全的腳步，一同探討死刑議題。玩遊戲、看影集，也要有美食相伴才不空虛，吃著蕭敬騰一試上癮的金博家拌麵，再來一口美珍香肉乾，百分之百天然原料，吃進嘴裡好安心。若肚子還是有點空虛，只要拿起手機，按下Foodpanda，想吃什麼隨心所欲，美食立即送上門！

▲▼台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運市府站,捷運台北車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲想出門透透氣嗎？不妨搭乘「土耳其航空」飛往歐洲，來場浪漫之旅。（圖／記者姜國輝攝）

玩累、看累了，眼睛也痠了，趕快使用花王美舒律蒸氣眼罩，提振精神再繼續吧！也別忘了補充妍美會葉黃素，照顧眼睛。吃飽喝足，想出門遊玩透透氣嗎？現在只要一指訂票，就可以飛出國旅遊，轉換心情，讓虎將帶您走跳日本，或是搭乘土耳其航空飛往歐洲，來場浪漫之旅。還在煩惱秋冬假期該怎麼安排？來趟捷運站，好吃好玩資訊一把抓！

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