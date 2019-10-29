GoShare共享電動機車進軍台北！　綠牌車Gogoro VIVA加入車隊

▲GoShare 10/21進軍台北，採用Gogoro新發表車款VIVA，並同步在三大核心辦公商圈舉辦盛大「牽新車」活動，吸引大批民眾卡位排隊。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者鍾欣妍／採訪報導

GoShare移動共享服務10/21下午五點在台北正式上路，並同步在信義區、大安區、中正區三大核心商圈舉辦盛大上線活動，不過活動開跑前，現場早已聚集大批民眾卡位排隊，準備搶先騎乘車隊陣容中的全新車款Gogoro VIVA！

▲GGoShare 10/21下午五點正式登陸台北，並同步在信義區、大安區、中正區三大核心商圈舉辦牽新車活動。（圖／記者楊詩益攝）

有民眾下午四點不到，就出現在排隊隊伍中，滿心期待說：「可以免費換千元騎乘金，也還沒有騎過這一台，想騎騎看。」GoShare台北站，主打採用Gogoro 9月新發表的綠牌電動機車VIVA，小巧流暢車身，重量只有80公斤，不只配備無線充電手機架，更首度將服務擴及到具備輕型機車騎乘資格的民眾，上線前三天將投放1000台，預計年底前將投入3000台。

▲Gogoro新發表的綠牌電動機車VIVA，加入GoShare進軍台北的首批服務陣容，年底前將投入3000台。（圖／記者楊詩益攝）

GoShare新事業總監姜家煒強調，Gogoro VIVA在靈巧、性能與安全性之間取得完美平衡，「都會的通勤，女性可以很快把這款車移動，它有一個輕巧的特性，讓比較擁擠的台北市，要找停車格也是相當容易的事情，前後都配備碟煞以及最先進的SBS同步煞車系統。Gogoro VIVA代表著加入GoShare，不再需要享受不好騎的車，而是一個更完整的騎乘體驗。」

▲▼使用GoShare App，3分鐘快速完成註冊，還可以在介面上一鍵尋車、搜尋GoStation電池交換站。（圖／記者楊詩益攝）

使用GoShare App，3分鐘就能完成註冊，要預約車輛，一鍵就能開啟尋車服務，24 小時隨訂隨還，還可以在介面中搜尋GoStation電池交換站，隨時換電也不用怕。談及GoShare進軍台北的初衷，姜家煒說：「台北共有超過兩百萬人口， 每天在這邊工作，還不包含這個新北進來的，透過這樣子新的服務帶進來台北市，讓民眾可以搭大眾運輸進來台北市在第一哩或最後一哩的時候使用GoShare。」

▲▼GoShare10/21在台北正式上線，舉辦牽新車活動和送千元騎乘金，吸引大批民眾卡位排隊。（圖／記者楊詩益攝）

GoShare喊出前十天送出總價值超過千萬的騎乘金優惠和超值好康，包括上線首三日 (10月21日～10月23日)限定Gogoro VIVA車款前15分鐘免費、上線首五日 (10月21日～10月25日)不定時發放10萬線上騎乘金彩蛋、連續十日開廂驚喜好禮，服務範圍內全車款起跳價，前6分鐘免費更加碼延長至11月30日。GoShare攻進台北，也讓台北的共享藍圖更進一步。

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