冬天吃這味最速配！烤雞專家化身暖男　新推出的暖胃料理「從口暖到胃」

▲兼具營養蛋白質與低熱量的《(溫)鮮蔬手撕雞》、蒜香新口味的《21香酥雞》及《椒麻雞翅》，堪稱冬天最暖胃美食。（圖／記者湯興漢，下同）

生活中心／台北報導



素有烤雞專家美名的21PLUS、21風味館，近幾年不斷以烤雞為沿伸，發展出無數獨門的烤雞肉料理，今年甫上市的涼拌風《鮮蔬手撕雞》及傳統五香《21香酥雞》，特別在邁入季節轉涼之際，體貼消費者秋冬食用需求，改版推出暖意盎然的《(溫)鮮蔬手撕雞》、蒜香風味的《21香酥雞》及四川麻香的《椒麻雞翅》，都是一吃就讓人暖到底的料理，堪稱冬天最暖胃的美食，到底有多「暖」趕緊看下去吧！

▲《（溫）鮮蔬手撕雞》營養纖維滿分之餘、熱量控制得好，零負擔的組合讓人吃了也不會有罪惡感。



考量到忙碌的現代人沒太多時間「控制飲食」，21PLUS、21風味館今年夏天曾推出涼拌風的《(溫)鮮蔬手撕雞》，冰鎮後的蔬菜搭配鮮嫩的手撕烤雞肉，爽脆不油膩，低卡高蛋白的特點，一上市便深受運動及健身愛好者的推薦喜愛，成為許多人運動後的正餐首選，更讓許多正在實施飲食控制的女性網友紛紛稱讚21是速食界的「暖男」！





▲《（溫）鮮蔬手撕雞》使用經典的21香草烤雞，獨特烘烤技術讓香料入味口感鮮嫩，為方便食用以手撕烤雞肉讓消費者好就口，彈牙的雞肉搭配爽脆鮮蔬，每一口都能吃到雞汁香氣，風味一級棒！

在逐漸轉涼後，考量對溫熱食物的需求，改版再推出的《(溫)鮮蔬手撕雞》維持一樣清爽無負擔的特點，並精心挑選七種冬季鮮蔬，包含高麗菜、花椰菜、紅蘿蔔、玉米筍、黑木耳、蓮藕片、紅椒，經過熱燙處理後，拌入21特製的椒鹽雞汁，加上大量的手撕烤雞肉，一份量熱量僅有320大卡，卻富含了蛋白質與膳食纖維，在氣溫寒冷的天氣點上一份，吃起來格外溫暖療癒！

▲《21香酥雞》推出蒜香口味，咬下香氣濃郁，讓人忍不住一口接一口，當點心宵夜超合適，現在到7-ELEVEN預購也能買到！



▲《椒麻雞翅》椒麻香味濃郁四溢，喜歡吃辣又愛啃雞翅的朋友千萬不能錯過。



蒜頭、辣椒、花椒這類秋冬進補常見的辛香調味，一直都是台人冬天必吃口味，接地氣的經典《21香酥雞》經醬油、大蒜醃漬入味，取用雞腿部位滾刀切塊，讓每一口都大小適中好就口，一口咬下就散發濃濃香蒜味，簡直是一口入魂！《21香酥雞》同步也能在7-ELEVEN預購到，冷凍即食只要覆熱就能馬上享用！若家中備有氣炸鍋的民眾，更是推薦入手的即食炸物，當作宵夜或配菜都合適，懶得出門也能在家享受升級的現炸美味！

另一款四川風味的《椒麻雞翅》挑戰味蕾上癮程度，大片雞翅肉質飽滿，咬起來過癮又扎實，雞翅經由高溫油炸後，外皮形成焦糖色的酥脆等級，再塗上特製的椒麻醬汁，淡淡麻香、微辣口感交織，吃起來十足過癮，忍不住讓人吮指回味，適量來瓶啤酒搭配更是無盡回味！



＊部分門市未販售《(溫)鮮蔬手撕雞》、《21香酥雞(蒜香)》，相關販售詳情請參考21PLUS、21風味館官方網站或官方粉絲團，商品以門市現場供應為主。