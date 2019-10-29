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瘋電影／為琴癡狂　以愛為名的的傷害虎媽是真愛嗎

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文／賴賴

▲▼為琴癡狂。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這部電影非常厲害，劇本寫得峰迴路轉，看似母親為子女的付出，其實就都是私慾，個人的虛榮心作祟而以，感受不到愛，甚至因為沒有愛所以更肆無忌憚的予取予求，道德偏頗，陷入地獄之後，直接成魔的心路歷程。

這部電影除了音樂好聽之外，劇本很勇敢也很厲害的點出，其實是有一群虎媽，她們著魔似的自以為在成就小孩，好幾場戲都很擔心小孩尋短，而母親則以母愛為名，幹盡難堪的勾當，所有在她身旁者無一倖免，看這部電影真的很能理解，為什麼恩愛的夫妻會因為教養問題而離婚，太憤怒了。

所以這樣的孩子成年後，萬一不愛母親，是孩子不孝順嗎？電影流暢無冷場，過程也淺顯易懂，整體感不失為言之有物的好作品。


片　　名：為琴癡狂
英文名稱：God of the Piano
類　　型：劇情
上映日期：2019-10-25
片　　長：80分鐘
導　　演：伊泰．塔爾（Itay Tal）)
演　　員：娜瑪．普雷斯（Naama Preis）安迪．列維（Andy Levi）澤夫．希姆修尼（Ze’ev Shimshoni）【人在牆內】羅恩．比特曼（Ron Bitterman）西蒙．米姆蘭（Shimon Mimran）【愛，悄悄越界】【倒帶之旅】
國　　家：以色列
語　　言：希伯來語
發行公司：佳映娛樂


劇情大綱

鋼琴女神艾娜，將音樂視為唯一生命。琴藝精湛的她，來不及斐聲樂壇，就將成為人母。一次演奏會時，艾娜羊水破了，但她堅持彈完才就醫，未想孩子出生時竟然失聰！失聰的孩子怎麼學琴？艾娜無法接受這般打擊。她悄悄來在嬰兒室，仔細掃視著每個保溫箱，暗暗盤算。不論如何，她絕不讓鋼琴世家的傳奇毀在自己手中！

▲▼為琴癡狂。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲鋼琴世家卻生出了一個聽不見的新生兒，於是．．．。

▲▼為琴癡狂。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲從小在音樂薰陶下，外公的創作，讓外孫改得．．．．。

▲▼為琴癡狂。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲非得兒子成為音樂神童的偏執母親，毫無母愛可言的嚴厲。

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