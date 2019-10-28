屯門一帶傳刺鼻氣味！多人聚集大興行動基地抗議...港警舉旗射催淚彈驅離

▲屯門一帶有刺鼻氣味，多位市民晚間包圍大興行動基地，最後造成多起衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港警隊屯門大興行動基地，28日遭質疑洩漏催淚氣體造成多位市民不適，晚間更引發多人包圍基地，並抗議警方亂試不明氣體，最後造成多起衝突。晚間11點30分左右，防暴警於基地外舉藍旗，並警告在場聚集的人士立即離開，否則將果斷執法。

據《香港01》報導，下午3時許，屯門良景、田景邨一帶突然有不明氣體侵襲，造成多名居民不適且眼淚流不停。不僅有人質疑是警方大興行動基地外洩催淚氣體，更有網友發起28日晚上8時半在建生青田足球場舉行《化武洩漏 警殺市民》集會，還有人更號召要包圍基地，抗議警方故意施放不明氣體，危害市民健康。

不過，警方稍晚發表聲明澄清，今日並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所講試用任何不明氣體，而經巡查後也並未能夠確定起因及源頭。但還是引發大批民眾不滿，晚間8時40分，示威者聚集大興行動基地要求警方出來解釋，還以雷射筆照射警察、以鐵欄、雪糕桶堵路。

晚間10時許，示威者又拿竹枝等物品設路障，並繼續對著警方叫囂；而鄰近的中國銀行玻璃先遭示威者破壞後，接著又有一家被指為親中企業旗下的「龍門冰室」被投擲汽油彈，隨後消防車到場處理火勢。

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