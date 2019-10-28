遲交租金！遭主委公事包砸歪頸椎　夜市攤商：我很努力在償還

▲夜市主委與攤商爆發衝突。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄鳳山一名經營紅茶牛奶生意的陳姓攤商，出面指控主委到攤位收租金，甚至一言不合就動手打人，造成陳男腦震盪。不過，夜市主委做出回應他表示，陳男常常遲繳租金，又鬧事抹黑，雙方各說各有理。

陳男拿出監視器畫面還原12日上午衝突狀況，他說：「主委到攤位收租金，我說，我做完去領給他，話還沒講完，他就打下去」，陳男委屈表示：「我欠錢我不對，但是我很努力在償還，但你卻動手打人」。

▲夜市主委與攤商爆發衝突。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳男出面指控，被打之後，公司拿了一張上頭有主委簽名蓋章的和解書，內容還註明醫藥費自付。陳男表示：「公司說如果我不簽，就是不賣他們面子，那我說不賣他們面子意思是什麼？等於說不用做了，那我就做到這個月月底。」據了解，陳男所經營的紅茶牛奶攤已全面撤出夜市。

▲陳姓攤商拿出診斷書出面控訴。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過夜市主委也針對衝突做出回應，他表示，陳男故意鬧事抹黑，蠻常遲繳租金，且有公然辱罵行為。只是究竟誰是誰非，恐怕得上法院才能夠釐清。

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