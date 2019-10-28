「虐貓閻王」沒3萬交保改限制住居　再爆「加入虐貓群組提供貓給虐」

▲檢方裁定彭男將以三萬元交保，不過最後卻因為無錢保釋，又被檢察官改限制住居。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹虐死9貓的彭男，因以鐵鍋砸、酒灑傷口、螺絲起子穿掌等方式虐待幼貓，遭到網友肉搜要對他進行「高級修理」，彭男28日下午現身警局後，就開始被大批網友鎖定，網友們從下午先堵在新竹市三分局門口，再一路跟至新竹地檢署，到了晚間，連彭男的住所、友人家也被網友盯上，爆怒的網友甚至準備好雞蛋、鹽巴，等著要教訓他。晚間10點半左右，檢方才裁定彭男將以三萬元交保，不過最後卻因為無錢保釋，又被檢察官改限制住居，隨後彭男與三分局員警一同離開。

彭男下午到警局投案後，網友就開始四處「放送」消息，號召到警局、地檢署、彭男家及彭男友人家盯哨，連雞蛋、鹽巴都帶好了，就等著要給彭男以牙還牙、以眼還眼。

新竹縣市警方不敢大意，除了新竹市三分局全程盯場外，彭男到地檢署的消息傳出後，因地檢署外不斷聚集群眾，竹北分局警方也出動多輛警車、數十名警力到現場，到了晚間8點多，地檢署門口民眾陸續散去，轉往到彭男與彭男友人家站崗，新竹市警方也立刻跟著連動了起來，彭男一個人，就將新竹縣市2個分局搞得人仰馬翻。

據守候地檢署現場的愛貓人表示，彭男被搜出有加入某個虐貓群組，還曾在群組內詢問「手邊有多一隻貓，有沒有人要虐」，有網友也傳出彭男因智能不足自己本身也常被霸凌，不過這些消息都尚未被證實。

晚間10點半左右，新竹地檢署檢察官原本裁定彭男以三萬元交保，不過最後卻因為無錢保釋，覓保無著，又被檢察官改限制住居，隨後彭男與三分局員警一同離開。

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