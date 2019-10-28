全國首次生物病原恐怖攻擊應變演習台南登場　黃偉哲：強化處置能力減少損害

▲台南市政府辦理全國首次生物病原重大危安事件暨恐怖攻擊應變之實兵演習，提升各單位的應變能力，確保市民的生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府辦理全國首次生物病原重大危安事件暨恐怖攻擊應變之實兵演習，今10月28日在市長黃偉哲指揮下，市府團隊與中央各單位就生物病源危安或恐攻突襲事件發生時進行演練，以增進面對陌生的重大危害時的跨部門合作與協調，提升各單位的應變能力，確保市民的生命財產安全。





黃偉哲市長表示，天有不測風雲，因應國際局勢的演變，無法完全排除恐攻或生物病原危害的可能性，最好的方式依然是居安思危，平常必須有充足的準備，面臨事件發生時才不會造成恐慌，並將影響與傷害降到最低。他衷心感謝來自中央各部會以及市府人員的努力，未來會將此次的演練做成教案，讓市府各單位有一套標準程序與正確的反應來應變處理。





此次生物病原重大人為危安事件暨恐怖攻擊應變實兵示範觀摩演習，以蓖麻毒素作為主題，並由黃偉哲市長擔任指揮官，在安平區安億路外公有停車場舉辦；整體演習狀況是自市府總收發室收到內含不明白色粉末之恐嚇信，並於停車場遭放置爆裂物之處置開始啟動，演練作業為輻射偵檢、爆裂物擊解處理、毒性化學物質鑑認及生物病原採檢及清消等，最後在疾管署生物防護應變隊著全身型防護衣謹慎確認為「蓖麻毒素」攻擊後，人員除污車扮演大量人員全身性清消的角色，最後重型消毒車出場進行汙染區域的大面積清消。





參與演習的單位除本府消防局、警察局、衛生局、環保局、秘書處參與演習外，警政署、環保署、衛福部疾管署及國防部亦共同參演。