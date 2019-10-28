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韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空了一半」…人少關鍵曝光

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記者鄒鎮宇／彰化報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的傾聽之旅28日來到雲林、彰化，他晚間6時為立法委員候選人謝依鳳、蕭景田站台，在員林市圓林園舉辦大型造勢晚會，但台下的座位區卻有接近一半沒人坐，遭質疑是韓流退燒，但其實是現場民眾都站起靠向舞台，因此後方的才會空位較多。

韓國瑜上台後痛批，他本來很尊敬民進黨，但對方執政後變得愛錢、愛權、愛自己，「已經不是過去的民進黨」，完全執政3年半，卻讓民眾的日子愈變愈苦，「讓我們自己做自己的主人，我們絕對不要被某一個政黨超過，不要被某些意識形態，不要被眼前這些亂象媒體的報導喪失理智的判斷」。

▲韓國瑜到彰化圓林園。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜圓林園造勢，底下座椅空了一半被質疑。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空了一半」…他曝人少關鍵。（圖／記者白珈陽攝）

▲民眾都站起往舞台靠近。（圖／記者白珈陽攝）

韓國瑜的2場造勢晚會分別擺上3000至5000張的座椅，沒想到韓國瑜到場時，許多支持者都往前方擠去，讓後方有接近一半的空椅格外明顯。

對此，蕭景田表示，造勢晚會安排了5000張椅子，當下發現僅有3000人坐滿，本想把剩餘的2000個收起來，但事後還是打消念頭。由於兩場造勢晚會的時間太過相近，許多民眾只能前往集中在一個地方，因此人數才會被分散，不能和韓國瑜單人的造勢活動相提並論。

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