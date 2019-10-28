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「邏輯系列笑話」神還原台灣歐巴桑日常　韓國瑜躺著也中槍！網推爆：寫實

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▲閨密，閨蜜，女朋友，女生朋友，好朋友，姊妹，室友。（圖／pixabay）

▲網友創作的邏輯系列笑話，神還原台灣三姑六婆的日常。（圖／pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

「邏輯系列」笑話在不到1個月內的時間在PTT笑話板（Joke）爆紅，幾乎每天都有網友以「邏輯」為開頭的標題，衍生創作出各式各樣的笑話，日前有網友以邏輯教授與2個台灣歐巴桑之間的對話，來創作這則笑話，結果連總統參選人韓國瑜都意外出現在笑話內容中，讓網友狂推「太寫實」。

所謂的邏輯系列笑話，是以一個大學邏輯推理教授為主角，系列做的第一篇邏輯教授搬到新家與鄰居A聊天，自我介紹是邏輯推理教授，當鄰居A詢問什麼是邏輯推理時，他便從鄰居A有狗屋、有個家、有個老婆，推測出鄰居A是異性戀，後來鄰居A如法炮製教授教他的推理與鄰居B的對話，鄰居B在第一個問題回答沒有狗屋，所以鄰居A推測鄰居B是同性戀。後來相關系列在Joke板爆紅，網友就把兩個鄰居改成各式各樣不同身分的人。

請繼續往下閱讀...

狗屋。（圖／達志影像／示意圖）

▲邏輯系列的笑話，幾乎都是從有一個狗屋開始推理。（圖／達志影像／示意圖）

就有網友把邏輯系列笑話中的另外兩個角色，改成台灣日常生活常見的2個大媽，教授說，「你好，我是一名大學教授，在教邏輯推理，我剛搬到你旁邊，請多指教」。大媽A說，「哩厚哩厚！邏輯推理... 那是甚麼？」。教授回答，「嗯.. 我舉個例子好了，我看到你家後院有個狗屋，所以我推論你有養狗」。大媽A回答「有啊！廢話，不然我狗屋要拿來幹嘛，拿來種菜嗎?」

教授表示，「不是啦...然後藉由你有養狗的事實，我推論你有一個家...」。大媽A突然打斷，「啊廢話，我就住你隔壁我當然有個家啊，不然你以為這裡是飯店逆！」教授說，「不是啦哈哈...，既然你有個家，所以我猜想你有個老.. .. ..」。大媽A說，「啊哈哈哈哈！欸！你這個人講話怎麼這麼好笑啦，站在我家門口還推論說，我是不是有個家，哩嘛卡拜託哩，小學生都知道的東西...哈哈哈笑死人...，你這樣怎麼有辦法當教授啦」。

▲上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲很直接地問薪水，幾乎是台灣歐巴桑必備的話題。（圖／記者陳亭伃攝）

接著大媽B的角色也加入的對話，但是中間的對話都讓教授招架不住。大媽A冷不防問了一句，「這樣一個月薪水多少，有十萬嗎？」。教授回答，「痾....目前是還沒到...」。大媽A回答，「啊~ 你看，巷口那個賣雞排的，人家年紀輕輕就做老闆了，每個月最差都賺超過十萬，就阿花的兒子啊，人家沒讀書捏，就可以賺十幾萬，所以說做教授有甚麼用?」

大媽B又迴圈問教授，「啊你是教哪一科的？ 國文、英文還是數學？」教授只好重複回答一次，「我教邏輯推理」。大媽B回答，「聽無。沒聽過，這是在教什麼」。教授只好重複說一次養狗的比喻，然後兩個大媽沒耐心聽下去打斷，還歪樓討論街訪鄰居的八卦。

▲▼韓國瑜保安車站聯訪。（圖／記者洪正達攝）

▲經歷了一連串的對話，歐巴桑也可以很莫名地連結到韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

大媽A最後還嫌棄，「讀書讀到講話有夠奇怪，剛剛還問我是是不是有個家？在我家門口問我是不是有個家啦，你說好不好笑」。大媽B說，「所以說讀書學歷高又有什麼用，對不對，像那個蔡英文... ...所以真的還是要選韓國瑜」。大媽A又冷不防補了一句，「哀，現在少年郎真可憐」。

網友在推文回應表示，「無知大媽真的很可怕」、「太寫實了」、「X！跟我鄰居一模一樣」、「忠實呈現台灣現狀」、「怒噓，我只想看笑話阿，這是真實事件好嗎」、「這是旁邊鄰居寫的逐字稿吧」、「好真實...笑著笑著就哭了」、「媽超有邏輯，讀書那麼高沒用->選韓國瑜」。

延伸閱讀：　沒人討論蔡英文！韓國瑜「逆轉起風不知何時捲起」　劉寶傑震驚：不要嚇我！

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