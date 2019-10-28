強行搶奪造成老翁指斷人傷　警2小時內破案準強盜送辦

▲台南市警三分局迅速偵辦搶案，緝獲犯嫌吳姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局10月28日晚上，立即破獲一起搶奪案，1名吳姓男子缺錢花用，於下午3時42分許，騎乘機車途經公學路5段697巷時，因見年近80歲黃姓老翁獨自一人，動手行搶老翁口袋內現金1千元，並造成老翁左手中指遠端指節開放性脫臼與撕裂傷，四肢多處挫擦傷，經送安南醫院救治後無大礙。

警方指出，案經三分局偵查隊、安佃派出所及安南派出所獲報後，立即組成專案小組，積極調閱案發現場周邊監視器，並以車追人，最終循線查出居住三分局轄之29歲吳姓男子涉嫌重大，隨即依其戶籍地及現住地，兵分多路同時進行偵緝，於晚上6時10分在海環街緝獲吳嫌。

吳嫌遭警方緝獲時還在休憩抽菸，吳嫌十分訝異警方如此迅速查獲他所犯之搶案，從被害人家屬報案至破案，不到2小時即宣告偵破。警訊中吳嫌坦承不諱，全案依準強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

本案案發後，南興里里長在Facebook內PO文指出：「南興里治安亮紅燈，社區民眾遭搶斷指」，本案造成民眾議論並擔心治安問題，所幸市警三分局迅速破案緝獲吳嫌，消息傳出獲得許多民眾對警方作為十分肯定讚許。

市警三分局表示，法網恢恢疏而不漏，狡詐投機之徒，終將難逃法網，對於員警積極破案給予高度肯定。