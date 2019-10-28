　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全場齊喊「抓去關」！川普現身MLB世界大賽第5戰　揮手致意被噓爆　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普到華盛頓國民隊主場觀賞世界大賽第5戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普現身華盛頓國民隊主場，觀賞世界大賽第五戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第5戰27在華盛頓國民主場舉行，美國總統川普偕夫人梅蘭妮亞前往觀賞賽事，並起身揮手向現場球迷致意。未料，當他的身影登上球場大螢幕時，球迷紛紛噓聲一片，並齊聲高喊「抓去關！抓去關！」。

根據《今日美國》（USA Today）報導，國民隊27日在主場迎戰休士頓太空人隊，現場座無虛席，身陷彈劾調查的川普也到場觀賽。川普與梅蘭妮亞被安排在「華盛頓包廂」（Washington Suite），身旁還有5位聯邦眾議員陪同。

國民隊素來有「向軍人致敬」的傳統，每次主場賽事都會提供上等席位，邀請美國軍人團體及其家屬到場觀賽，並且習慣於第三局結束時透過現場大螢幕向軍人致敬。

27日比賽第三局結束時，球場轉播起初按照傳統將攝影機對準在場軍人，但鏡頭一度轉向後方包廂的川普，川普也起身揮手致意，現場則立刻爆出響亮的噓聲。當第四局比賽開始時，球迷齊聲高喊「抓去關！抓去關！」（lock him up）口號。

這原本是2016年選戰期間，川普支持者用來對付民主黨對手希拉蕊的口號，如今則經常被用在反對川普的場合。

這是川普上任以來首次到現場觀賞MLB賽事，也是，但他並沒有替比賽開球。依照美國政壇傳統，自1910年的塔虎脫（William Howard Taft）總統開始，歷任總統至少會為MLB開球一次，可能是開幕賽、全明星賽或世界大賽。

MLB官方則表示，川普25日就已經明確告知MLB不願意擔任開球嘉賓，也不希望比賽中特意加入他露面的場合，理由是「為了讓球迷盡可能擁有良好的觀賽體驗」。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
17歲少女罹病成「現代睡美人」　睡48天醒來後失憶
子瑜被拍「私下男友視角照」！　網直呼戀愛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全場齊喊「抓去關」！川普現身MLB世界大賽第5戰　揮手致意被噓爆　

美女眾議員三人行！幫女助理梳頭「全沒穿」外流　2周輿論吵翻閃辭

鹿倒地詐死　阿肯色獵人靠近被撞死原因成謎

加州野火快燒掉一整個台北　預防性停電影響250萬人

22歲逆子揮刀狂砍母親！外婆一看嚇得開溜...下秒就被逮住遭亂拳揍死

韓英發大財？南韓國會通過《韓英自貿協定》　英國脫歐立刻生效

12年心血遭大火15分鐘吞沒　世界最大樹屋設計師：「是種解脫」

川普讚「IS巴格達迪之死」大勝利　專家：難轉移彈劾案壓力

百萬人才1例！17歲少女罹病成「現代睡美人」　曾睡48天醒來後失憶

悚！女富豪四肢被綁遭「水泥封屍」　痛苦蜷曲狀全被定型

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

基隆廟口傳「剪包黨」出沒！ 2人掩護、1人動手...分工細膩

全場齊喊「抓去關」！川普現身MLB世界大賽第5戰　揮手致意被噓爆　

美女眾議員三人行！幫女助理梳頭「全沒穿」外流　2周輿論吵翻閃辭

鹿倒地詐死　阿肯色獵人靠近被撞死原因成謎

加州野火快燒掉一整個台北　預防性停電影響250萬人

22歲逆子揮刀狂砍母親！外婆一看嚇得開溜...下秒就被逮住遭亂拳揍死

韓英發大財？南韓國會通過《韓英自貿協定》　英國脫歐立刻生效

12年心血遭大火15分鐘吞沒　世界最大樹屋設計師：「是種解脫」

川普讚「IS巴格達迪之死」大勝利　專家：難轉移彈劾案壓力

百萬人才1例！17歲少女罹病成「現代睡美人」　曾睡48天醒來後失憶

悚！女富豪四肢被綁遭「水泥封屍」　痛苦蜷曲狀全被定型

秋日限定美景倒數！漫步溪畔拍美照　台南4處免費雪白花海

快訊／真的有AirPods Pro　10/30美國上市、台灣還得等等

「超大咖天后」零偽裝玩撈金魚！網一看嗨翻：在哪個夜市

新加坡將與中國簽署協定　嚴德發：星光計畫仍正常推動

戀愛節目來真的！男偶像和「激似新垣結衣素人」同居7天　第一次見面就上床

軍備局自製CM-34雲豹八輪甲車　今年產32輛12月交付部隊

中信盃黑豹旗／小黃狗大鬧球場！　穀保驅狗還被咬屁股

粉絲借錢留下她電話！　女偶像遭討債集團逼瘋…火大公開姓名：我要報警

蘇貞昌選輸就亂罵人？羅智強列舉他18年5次選舉全敗紀錄

花瓶嶼漁船觸礁傾斜一小時後沉沒　鄰近2船馳援救出10多人

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

國際熱門新聞

他80％灼傷被笑殭屍　要募款找回視力

潛水發現泡水車　找到失蹤26年男屍

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

17歲現代睡美人　一口氣睡48天

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

女眾議員三人行　裸照外流閃辭

他嘴唇被蟲卵寄生　擠出超肥幼蟲

鴿子中找灰貓　18秒腦筋急轉彎

他攢1個月薪水買錶　51年後飆破150萬

川普現身MLB世界大賽　結果被噓爆

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

這張寶可夢卡片600萬　　全球僅39張超稀有

男女飛機上野戰　空姐：把鳥收進去

她天天寄簡訊給亡父　4年後竟收到回覆

更多熱門

相關新聞

美無人機X-37B飛780天回歸　太空軍隊有望

美無人機X-37B飛780天回歸　太空軍隊有望

無人駕駛太空戰機X-37B昨日凌晨降落在佛州甘迺迪太空中心，創下連續飛行780天的紀錄，機上搭載著小型衛星等空軍實驗設備，而多數人都相信空軍建造X-37B並進行實驗，目的是讓國會批准成立太空軍。

加州野火狂燒　預防性停電影響250萬人

加州野火狂燒　預防性停電影響250萬人

火災吞沒世界最大樹屋　設計師：「是種解脫」

火災吞沒世界最大樹屋　設計師：「是種解脫」

家門傳巨響 　她驚見「衛星」墜毀

家門傳巨響 　她驚見「衛星」墜毀

他80％灼傷被笑殭屍　要募款找回視力

他80％灼傷被笑殭屍　要募款找回視力

關鍵字：

川普MLB世界大賽國民隊北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

虐貓閻王改限制住居　再爆加入虐貓群組

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

子瑜被拍男友視角照　掌鏡者曝光…網驚：OMG

香奈兒告寶雅求償300萬　免賠確定

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

他80％灼傷被笑殭屍　要募款找回視力

警破門見「暗黑王心凌」騎在上面

潛水發現泡水車　找到失蹤26年男屍

虐貓閻王投案原因　走投無路想輕生

偷看手機發現被劈腿　他泡完溫泉送小三下黃泉

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面