全場齊喊「抓去關」！川普現身MLB世界大賽第5戰　揮手致意被噓爆　

▲川普現身華盛頓國民隊主場，觀賞世界大賽第五戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第5戰27在華盛頓國民主場舉行，美國總統川普偕夫人梅蘭妮亞前往觀賞賽事，並起身揮手向現場球迷致意。未料，當他的身影登上球場大螢幕時，球迷紛紛噓聲一片，並齊聲高喊「抓去關！抓去關！」。

根據《今日美國》（USA Today）報導，國民隊27日在主場迎戰休士頓太空人隊，現場座無虛席，身陷彈劾調查的川普也到場觀賽。川普與梅蘭妮亞被安排在「華盛頓包廂」（Washington Suite），身旁還有5位聯邦眾議員陪同。

國民隊素來有「向軍人致敬」的傳統，每次主場賽事都會提供上等席位，邀請美國軍人團體及其家屬到場觀賽，並且習慣於第三局結束時透過現場大螢幕向軍人致敬。

27日比賽第三局結束時，球場轉播起初按照傳統將攝影機對準在場軍人，但鏡頭一度轉向後方包廂的川普，川普也起身揮手致意，現場則立刻爆出響亮的噓聲。當第四局比賽開始時，球迷齊聲高喊「抓去關！抓去關！」（lock him up）口號。

這原本是2016年選戰期間，川普支持者用來對付民主黨對手希拉蕊的口號，如今則經常被用在反對川普的場合。

這是川普上任以來首次到現場觀賞MLB賽事，也是，但他並沒有替比賽開球。依照美國政壇傳統，自1910年的塔虎脫（William Howard Taft）總統開始，歷任總統至少會為MLB開球一次，可能是開幕賽、全明星賽或世界大賽。

MLB官方則表示，川普25日就已經明確告知MLB不願意擔任開球嘉賓，也不希望比賽中特意加入他露面的場合，理由是「為了讓球迷盡可能擁有良好的觀賽體驗」。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！