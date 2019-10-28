史上第二次！時隔77年　香港半島酒店開放民眾避難

圖文／鏡週刊

香港反送中運動持續，昨（27日）下午示威者於尖沙咀梳士巴利道發起「追究警暴」集會，不久就再度爆發警民衝突，警方投擲多枚催淚彈，許多民眾衝進香港半島酒店避難。

根據《香港01》報導，昨日下午3點左右，示威者走出梳士巴利道，部分人包圍防暴警察投擲雜物，遭警方以胡椒噴霧與手投式催淚彈反擊，隨後增援的警方到場，連開多發催淚彈，現場煙霧瀰漫，煙霧隨風飄到半島酒店附近，引起在外圍觀民眾和旅客身體不適，許多人逃到半島酒店大廳避難，半島酒店的工作人員也未加阻止。事後避難者一一離開後，半島酒店才關閉所有出入口，安排保安駐守，並稱僅供住客進出。

臉書專頁「昔日香港」表示，這是香港酒店歷史性的第二次開放給民眾，成立於1928年的半島酒店，二戰期間曾被日軍徵收為臨時總部，1942年以「東亞酒店」名義重開接待客人，同時也成了2萬名猶太難民的避難所，當時這些難民以香港為轉運站，申請轉赴美國、澳洲或歐洲的簽證，當時半島酒店的經營者Lawrence毅然敞開半島酒店大門，收留這些無家可歸的難民。

香港近來形成一股「懲罰黃店」的潮流，指支持示威的香港人會特意到支持抗爭的店家，以消費來「懲罰」。香港藝人杜汶澤臉書專頁「杜汶澤 喱騷 Chapman To’s late show」幽默稱香港半島酒店是「懲罰成本最高的黃店」，不過半島酒店創辦人嘉道理家族是香港中電最大股東，因此準時繳電費也是一種支持。

半島酒店為香港最古老的酒店，最便宜的房型每晚要價至少新台幣15,000元。



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