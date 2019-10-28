美女眾議員三人行！幫女助理梳頭「全沒穿」外流　2周輿論吵翻閃辭

▲美國聯邦眾議員希爾（Katie Hill）宣布請辭。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國加州選出的新科聯邦眾議員希爾（Katie Hill），近日遭爆連續與男性幕僚「不倫戀」醜聞，甚至還邀請女助理「三人行」，再加上美國保守派網站公開其吸食大麻不雅照，其中一張照片，顯示她身上似乎刺有代表白人至上的刺青，種種消息都為國會山莊投下震撼彈。連串醜聞延燒多日後，希爾27日宣布辭去眾議員職務。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，現年32歲的希爾是一位公開其性向的雙性戀者，同時也是進步派人士。她去年期中選舉代表民主黨投入加州第25選區，成功翻轉了當地向來支持共和黨的政治傳統，成為今年1月入主國會的新科聯邦議員，並迅速獲得眾議院監督委員會副主席一職，被視為民主黨的明日之星。

美國保守派網站RedState今年10月18日率先於網站上披露，希爾兩度違反聯邦眾議院規則，與下屬發生不倫關係。RedState網站稱，與希爾已疏遠的丈夫赫斯雷普（Kenny Heslep）先前在臉書上發文說，希爾與她競選團隊財務總監凱利（Graham Kelly）「外遇至少一年」。

赫斯雷普在另一條貼文中說，他並非因為希爾雙性戀的性取向而決定離婚，而是因為他不滿希爾的「開放式關係」。凱利目前為希爾辦公室的法務人員。



隨著醜聞如滾雪球般擴大，英國《每日郵報》（Daily Mail）24日再指稱，事實上希爾、赫斯雷普夫妻更早之前就曾邀請24歲的競選團隊女助理迪斯賈丁斯（Morgan Desjardins）「三人行」。RedState和《每日郵報》均貼出希爾裸身替迪斯賈丁斯梳頭的不雅照，並公布一系列照片和簡訊證明他們至少維持了長達一年多的3P性伴侶關係。

其中一張攝於2017年9月11日的照片更顯示，希爾不僅曾裸身吸食大麻，其比基尼線部位還刺有一個納粹時代的「鐵十字」（Iron Cross）符號刺青。鐵十字最初為18世紀普魯士王國的一種軍功勳章，德意志帝國建立後獲得沿用，但在納粹德國覆滅後，鐵十字符號漸漸轉變為納粹崇拜者或白人至上主義者常用的象徵符號。

《每日郵報》郵報稱，鐵十字刺青可能為希爾招來「虛偽」的指控，因為她過去曾嚴詞批評過一則含有鐵十字的臉書貼文，稱這種「仇恨言論」會助長暴力橫行。希爾稍早前堅決否認與凱利婚外情，並駁斥所謂的「裸照」都是對手的惡意中傷。

但在龐大輿論批評的壓力下，希爾於27日正式宣佈辭去國會眾議院一職。希爾在聲明中說，「請辭是令人心碎之事，也是我做過最艱難的決定，但我相信這對我的選民、社區和國家而言是正確的決定。唯有這樣，才能讓支持我的朋友不再受我惡質的丈夫的傷害，或是受到其他惡劣政客的殘酷傷害。」

同時，希爾認為公開其私人照片的行為已經觸法，揚言會採取一切法律行動。目前RedState網站已經將圖片撤除，但英國《每日郵報》則尚未撤下。

希爾請辭一事為國會山莊投下一震撼彈，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）認為希爾做了正確的選擇，但佛州選出的共和黨籍眾議員蓋茨（Matt Gaetz）則認為，希爾只不過是因為性取向不同而慘遭公眾罷凌。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）專欄作家阿貝里安（Robin Abcraian）也撰文指出，希爾實際上根本不需要請辭，理由是她並未觸犯任何法律，現有爆料內容也僅能證明他在競選期間與女助理發生性關係，但不能證明她宣誓就職後仍與工作人員有染。

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