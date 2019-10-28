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夜店殺警案郭士均「遭判11年」偷渡小金門落網　剩下12嫌全跑了！

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▲▼夜店殺警案郭士均偷渡小金門遭逮。（圖／翻攝自東森新聞）

▲夜店殺警案郭士均偷渡小金門遭逮。（圖／翻攝自東森新聞）

記者林彥臣／綜合報導

台北市5年前爆發的「信義區夜店殺警案」震驚全台，日前最高法院判處其中57名被告有期徒刑2月至13年定讞，並於108年6月陸續傳喚到案執行，豈料主謀蕭叡鴻等13人卻傳拘不到，檢方只好依法發布通緝，其中一名潛逃的嫌犯郭世均遭判有期徒刑11年卻企圖偷渡，今日在小金門（烈嶼鄉）落網，其餘還有12人在逃。

遭到通緝的殺警案嫌犯郭世均，遭判有期徒刑11年定讞，在發監前偷渡出國，後來以為風頭已過，企圖從廈門偷渡回小金門，但是他早已被海巡人員發現，一踏上小金門就遭到逮捕，目前已由金門地檢署代為發監執行。

▲▼夜店殺警案郭士均偷渡小金門遭逮。（圖／翻攝自東森新聞）

▲夜店殺警案主謀蕭叡鴻還在通緝當中。（圖／翻攝自東森新聞）

當時郭士均聲稱是收到主謀蕭叡鴻在中山聯盟的群組通知，才會到場助陣，遭判有期徒刑11年，如今終於被捕並且發監執行，而這起夜店殺警案涉案應執行的共56人，目前包含郭士均已經有41人執行，但還有12人通緝中，包含主嫌蕭叡鴻。

同樣還沒到案的，還有當初持紅龍柱重擊刑警薛貞國的周譽騰，在殺警案中 大力拉扯薛貞國，還指示其他人將他拖出夜店，遭判刑12年。

▲▼夜店殺警案郭士均偷渡小金門遭逮。（圖／翻攝自東森新聞）

▲當年持紅龍柱重擊刑警薛貞國的周譽騰，也在通緝當中。（圖／翻攝自東森新聞）

事發5年後，遭重判的蕭叡鴻周譽騰等嫌犯除了郭世均被逮捕，其餘還有12人，至今仍在通緝當中，但是再重的刑度，對於都刑警薛貞國的家人而言，都換不回家庭的重要支柱，他們家已經付出了最重的代價。

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