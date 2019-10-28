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加航ITF旅展優惠搶先看！最便宜1萬1起　有機會免費住進最美城堡酒店

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▲▼加拿大航空。（圖／加航提供）

▲加航ITF旅展優惠搶先曝光，台北飛往北美城市來回經濟艙新台幣最低11,500元起。（圖／加航提供）

記者賴文萱／台北報導

加拿大航空9月在台灣正式成立分公司，今年參加台北國際旅展ITF特地祭出多項機票與加拿大旅遊行程優惠。其中，台北飛往北美城市來回經濟艙新台幣最低11,500元起，尊享商務艙更祭出2人同行每人僅新台幣70,000元起（未稅）價格。

今年加航再度參展ITF旅展，加碼推出全新限時優惠票價，台北飛往北美城市來回經濟艙新台幣最低11,500元起；尊享商務艙2人同行每人僅需新台幣70,000元起（未稅）；豪華經濟艙也在官網推出限定價新台幣32,100元起（未稅）。

請繼續往下閱讀...

另外，今年旅展加航將與可樂旅遊、五福旅遊、旅天下，以及加拿大地接旅行社黃刀旅遊、歡樂旅遊合作，推出包括冬遊洛磯山脈、班夫小鎮以及黃刀鎮賞極光等物超所值的冬季主題旅遊。其中，洛磯國家公園、露易絲湖、班夫小鎮8日遊套裝行程促銷僅新台幣36,888元（含稅）。

▲▼加拿大露易絲湖費爾蒙城堡酒店湖景客房。（圖／加航提供）

▲▼旅展期間選購旅遊加拿大方案，有機會入住Fairmont Hotels & Resorts頂級住宿二晚。圖為加拿大露易絲湖費爾蒙城堡酒店景觀。（圖／加航提供）

▲▼加拿大露易絲湖費爾蒙城堡酒店湖景客房。（圖／加航提供）

民眾只要在台北國際旅展期間（11月8-11日）至加航 J2101攤位，選購旅遊加拿大的最佳方案，就有機會將Fairmont Hotels & Resorts頂級住宿二晚、飛越加拿大4D模擬飛行、冰川天空步道、硫磺山纜車門票，價值加幣500元旅遊套裝產品抵用券、以及各項精彩行程折扣金等等豐富獎品帶回家。

▲▼加拿大航空銷售策劃及效能管理董事總經劉貴豪。（圖／加航提供）

▲劉貴豪說，加航引以自豪的豪經艙值得大家體驗。（圖／加航提供）

加航銷售策劃及效能管理董事總經理劉貴豪指出，獲獎無數的加拿大航空除了可全平躺的尊享商務艙尊榮體驗外，我們引以自豪的豪華經濟艙更是值得大家體驗，客人不僅可以享有近尊享商務艙的優質服務，價格上也更具彈性與競爭力。

▲▼加拿大航空台灣區總經理陳美至。（圖／加航提供）

▲陳美至指出，明年加航預計強打育空（Yukon）雪地溫泉之旅。（圖／加航提供）

加航台灣區總經理陳美至則透露，加航將推出秋天賞楓、冬天滑雪、春夏健行、冬天魁北克嘉年華會與冰上摩托車等精彩行程，2020年也預計強打育空（Yukon）雪地溫泉之旅。透過這些四季均獨具特色的景點與行程，呈現加拿大之美，也為消費者帶來最難忘的回憶。

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