影／韓國瑜：人民生活好辛苦…民進黨都白白胖胖　我們國家生病了

記者唐詠絮／彰化報導

韓國瑜28日晚間到圓林園參加「台灣願景‧彰化福田」晚會，韓國瑜在致詞中休息這2周以來從南部一路走到彰化，結論是越支持民進黨的老百姓日子過得越辛苦，但是民進黨總統候選人蔡英文總統卻是白白胖胖的，媒體不去監督執政黨，卻反過來監督一個又黑又老又禿的老頭子韓國瑜，我們國家真的生病了。

韓國瑜說，做一個總統，必須真正要苦民所苦，高雄請假將近兩個星期，從屏東一路慢慢慢慢從南往北，決定來傾聽民意，好多人民過的好辛苦。想到以前物質上辛苦，但是我們精神上是快樂，我們認為台灣的未來充滿希望，但是現在的苦，最可怕的感覺不到未來，感覺不到有任何希望。

▲韓國瑜到彰化圓林園。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜說，但是我從南部上來到處去聽，就覺得很神奇，很奇怪的事情，外型來看好了，民進黨總統候選人蔡英文總統是不是白白胖胖？再看看桃園市長鄭文燦白白胖胖，台南市長黃偉哲也白白胖胖的，基隆、林佑昌也是白白胖胖，而國民黨都瘦瘦的，所以結論越支持民進黨的老百姓越支持民進黨的鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？

韓國瑜強調，未來包括國民黨，如果我們做得不好，將來執政做得很差，亂七八糟吃香喝辣，忘記人民一樣一腳踢下去，這就是民主政治嗎？我們稍微看一下。

韓國瑜指出，我們周邊的國家。每一個都在快速進步，包括經濟成長，每一年都五點。在過去馬來西亞、印尼、泰國、新加坡、汶萊、越南、泰國包括柬埔寨。包括香港、澳門、中國大陸沿海的城市、南韓，包括日本全部是快速的進步。我們台灣不光是原地踏步，還在往後退，不要再去想，政治沒有關係，不要去想，甚至比我很遙遠，不要再想，政黨政治人物，不管怎麼跟我一點關係都沒有又快速，這都很有關。

韓國瑜說，讓我們自己做自己的主人，我們絕對不要被某一個政黨超過，不要被某些意識形態，不要被眼前這些亂象媒體的報導喪失理智的判斷。2020大選是我們中華民國生存，走向光明、走向復甦、種下快樂決勝點，要現場將數千名支持群眾我們自己作主，為我們自己為我們的家人，因為我們的親人、台灣的下一代勇敢站出來。

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