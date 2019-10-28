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救命還送命？竹科近8成消防栓無法運作！　勞動黨：交接隨便

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▲▼救命還送命？竹科近8成消防栓無法運作！勞動黨議員批「交接隨便」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹科近8成消防栓損壞！勞動黨及消防員工作權益促進會舉牌陳情。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、孫于珊／新竹報導

「消防員要救命還送命？」28日上午，勞動黨新竹縣議員陳新源、羅美文與消防員工作權益促進會等20多人到竹科管理局外舉牌陳情，指出消防栓損壞情況嚴重，82支中就損壞63支，快達8成！並希望補助經費及增加消防人力等。而竹科管理局承諾，12月底前會將損壞的消防栓完成修復。

▲▼救命還送命？竹科近8成消防栓無法運作！勞動黨議員批「交接隨便」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲「請選出良好的消防栓勞動黨議員批科管局「交接隨便」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

據法律規定，新竹科學園區消防業務2020年1月1日起將全面回歸新竹縣市政府辦理。然而，過程中卻發現竟有63支消防栓無法正常運作，令勞動黨及消防員工作權益促進會等認為「交接隨便，岡顧安全」，於是到科管局門口拉布條、舉牌表達意見，甚至端出「戳戳樂」，上頭寫著大大標語「請選出良好的消防栓」，極為諷刺！

▲▼救命還送命？竹科近8成消防栓無法運作！勞動黨議員批「交接隨便」。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳、羅2位議員認為，位於竹縣的園區內「消防栓82支，損壞63支」，顯示管理局、水公司疏於維護。而園區救災與住宅區性質不同，各家工廠存放不同化學物質，消防隊若未能事先掌握相關資訊，將造成救災困難及風險，但交接過程科管局並沒有提供相關資訊。此外，寶山分隊消防員現僅12人，明年一下子增加大面積的勤務範圍，恐怕難以負擔。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇也指出，各地消防員長期不足，現在園區業務表面上是依照法規回歸地方政府，但經費與人員未移交，等於變相裁減地方分隊人力。

▲▼救命還送命？竹科近8成消防栓無法運作！勞動黨議員批「交接隨便」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲朱智宇認為交接回歸是變相裁減地方分隊人力。（圖／記者陳凱力翻攝）

科管局則表示，自來水公司已擬訂修繕計畫，其管理的園區1、2期消防栓中，對於損壞部分預計今年底前全面修復；而管理局管理的園區3期消防栓則將盡速修復。

同時也強調，新竹縣政府消防局正向中央爭取增加消防人力；而管理局將提供消防安全、救災救護設備及人員裝備訓練的經費補助，以提升新竹縣消防人員救災能量。

▼竹科管理局副局長陳淑珠承諾，損壞的消防栓將於年底前修復完成。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼救命還送命？竹科近8成消防栓無法運作！勞動黨議員批「交接隨便」。（圖／記者陳凱力翻攝）

►「即日起，我退出老化黨。」

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