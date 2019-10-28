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共享行動電源以租借代替購買　ChargeSPOT提倡「舊電換新電」

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▲共享行動電源以租借代替購買　ChargeSPOT 提倡「舊電換新電」。（圖／ChargeSPOT提供）

▲共享行動電源以租借代替購買。（圖／ChargeSPOT提供）

記者姚惠茹／台北報導

全台最大的共享行動電源服務供應商ChargeSPOT近日舉辦「舊電換新電」活動，邀請民眾只要帶著使用過的行動電源做回收，不限任何大小或容量，每一個舊行動電源來到活動現場交由 ChargeSPOT做回收管理，即可獲得兌換等值新台幣1080元的ChargeSPOT借電卷。

近年來地球暖化日益嚴重，各國也紛紛尋找替代能源，而台灣環境污染的議題也一直受到民眾的關注，不過很多民眾卻不清楚行動電源也屬於電池的一種，內含的鋰電池含有鉛，鋰，銅，鋁，鎳，鈷等多種對環境有害的重金屬，其生命週期平均僅兩到三年，若處理不當恐污染環境與人體健康。

▲共享行動電源以租借代替購買　ChargeSPOT 提倡「舊電換新電」。（圖／ChargeSPOT提供）

▲共享行動電源以租借代替購買。（圖／ChargeSPOT提供）

ChargeSPOT 提倡以「租借代替購買」來降低傳統電池及線材在生產與銷售上所產生的資源浪費，能夠成為降低行動電源購買、電子廢棄物減量、落實循環經濟的好方案，也已漸漸地成為了新世代主流。

ChargeSPOT行動電源採日本技術模組化設計，所有的支配零件若是毀損都可以個別進行維修更換，其材質特選用美國Silergy主控IC和台灣Hotlek32位元MCU，每一顆電池容量5000mAh，採用陶瓷橫隔膜設計，重量僅重130克，配備三種充電線（Lightning / Type-C / Micro USB）的多相容性。

▲共享行動電源以租借代替購買　ChargeSPOT 提倡「舊電換新電」。（圖／ChargeSPOT提供）

▲ChargeSPOT 提倡「舊電換新電」。（圖／ChargeSPOT提供）

ChargeSPOT穩坐台灣第一共享行動電源品牌；並支援「跨國租借歸還」服務，用戶可在全球超過15,000個ChargeSPOT 租借點使用共享行動電源服務，而台北市目前共有超過1400個ChargeSPOT 租借站可使用。

ChargeSPOT近期陸續和《Pokémon GO Safari Zone》、第56屆金馬影展等大型活動合作，下個月更將在台北市最熱鬧的交通樞紐-西門町舉辦「送電有感三重奏」活動，祭出iPhone11作為活動大獎，並利用APP線上平台完善合作商家資訊。

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