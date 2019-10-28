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銷魂不倫戀成「套頭女屍」！偷看手機發現被劈腿　他泡完溫泉送小三下黃泉

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圖文／鏡週刊

2016年12月，台南市北安路加油站後方樹叢，發現一具套頭女屍，警方查出死者是47歲的魏敏樺，凶手則是和她相差17歲的64歲男友梁文約。梁告訴警方，他與魏在12月20日開車到台北，住宿北投的溫泉旅館，隔天又去九份，過了中午才啟程準備返回台南。

魏女喝下摻有鎮靜劑的果汁，無力反抗，慘遭梁男掐斃。

途中，魏女以「父親要動手術」為由，要梁文約給她15萬元，梁拒絕，魏則回應：「你若不願意，還有人願意照顧我。」魏揚言分手，2人因而起了口角，梁為了安撫魏，從上衣口袋取出一顆由醫院開立的抗焦慮藥給魏，魏知道該藥有助眠效果，自行吞服後，不久就睡著了。

梁文約為避免再起口角，趁魏入睡時，將口袋內全部的抗焦慮藥倒入魏的杯裝果汁內。下午3點，梁駕車進入關西服務區上廁所，魏醒來後又在車上喝下2/3果汁。梁返回車內時，發現魏已昏睡，趁機查看魏的手機，結果在Line聊天室發現魏與一名男子出遊的證據。

  1. 凶手與死者同車的影像曝光，警方根據車牌號碼，抓到凶手。（翻攝畫面）
  2. 溫泉旅館的監視器錄下凶手（左）與死者（右）一前一後離開的畫面。（翻攝畫面）

梁文約自覺被欺騙，憤而以右手勾住魏女頸部，並以左手掐住魏的喉嚨，魏因服下大量藥物，無力反抗，僅伸手抓住梁的左手腕衣袖，並發出氣音。梁見狀持續用力，直到魏無聲息後才罷手。

台南警方據死者身上的百貨店會員卡，查出申辦人為魏敏樺。員警前往魏家詢問，家屬表示她一週前與梁姓男友外出後就未回家，沒有任何音訊，最後也確認死者就是魏女。

警方根據魏女家屬提供的資料，前往魏女的男友梁文約位於台南永康的住處，梁男見警方上門，低聲地說：「我會配合，請不要打擾我家人。」隨即跟著警方到第三分局接受偵訊，看了他與魏敏樺出入飯店的畫面後，立即坦承自己殺了魏女。


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