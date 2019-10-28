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拋政見呈現「唬爛化」　黃國昌轟韓國瑜：完全失格的總統候選人

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▲▼韓國瑜保安車站聯訪。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜向高雄市府請假，投入2020大選勤跑地方拉抬選情，不過近日拋出「廢一例一修」、「高山設升旗台」、「補助大學生出國交換」等政策，遭受許多抨擊，27日晚間舉辦的青年座談甚至答非所問回答退休政策，讓在場的顧問團成員相當傻眼。對此，時代力量立委黃國昌在臉書批評，韓國瑜是個完全失格的總統候選人，更酸國民黨連監督的能力都有問題。

黃國昌表示，韓國瑜做為總統候選人的存在，讓2020總統大選的輿論報導與相關討論，不斷呈現「空洞化」、「低俗化」與「唬爛化」，導致攸關台灣發展的迫切課題，根本沒有被認真嚴肅面對的機會，「完全是個失格的總統候選人，中國國民黨，真的連監督的能力都有問題。」

韓國瑜「傾聽民意」首戰從南部出發，喊出的政策不斷引發討論，首先提出「如果有機會當中華民國總統，我會主動廢除一例一休」，接著又提到「高鐵南延案要歸零」，還有「3千公尺以上高山要設升旗台」，「故宮文物要一次性展出」、「補助大學聲出國交換」等，幾乎都被綠營批評，而前行政院長張善政組成的國政顧問團還被譏諷是「善後團」。

韓國瑜27日晚間舉辦青年座談，一位青年表示，想知道韓國瑜要如何解決人口老化的問題，是否支持65歲就要退休？韓國瑜一開始先讓國政顧問團總召張善政回答，之後又接下麥克風打趣的說「我年輕的時候，喝酒唱歌，跟朋友打屁最高興，哈哈哈哈」， 另一名國政顧問團成員蔡玉玲則顯得有點尷尬。

▲▼黃國昌 草菅人命的南方澳大橋檢測報告 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

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