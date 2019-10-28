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韓國瑜再喊「調整稻米保證價」　農委會批不負責任：一昧追求選票

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▲▼ 水稻,稻子。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會表示，再提高公糧收購數量或價格，不利整體稻作產業轉型。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜今（28 日）在彰化再提稻米保證收購價格8年未調整等問題。農委會晚間表示，輔導農民種植具競爭力作物，讓產業均衡發展，是農委會首要工作，參選人未考慮整體產業競爭力及國家財政狀況，信口開河，一昧追求選票，是不負責任的作法。

農委會指出，近年來稻作每年超產約20萬噸，且政府對稻作輔導措施有公糧收購、災害穀收購、稻作直接給付、稻作保險等，是最有保障的作物，已確保農民相當收益。公糧收購價格的調整須考慮其他作物的衡平性，避免加重產業結構失衡，再提高公糧收購數量或價格，只會刺激農民提高稻米生產面積及產量，不利整體稻作產業轉型，並增加財政負擔。

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▲▼韓國瑜出席與農漁民有約座談。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜在彰化再提稻米保證收購價格8年未調整等問題。（圖／記者張榮恩攝）

農委會提到，目前積極推動「對地綠色環境給付計畫」輔導農民轉作具競爭力轉（契）作作物，每公頃給予25,000~60,000元獎勵金，並輔導稻農與糧食業者契作種植高品質稻穀，直接銷售市場，不繳公糧，可領取稻作直接給付每公頃13,000-16,500元，因此農民無論轉作或是種高品質稻作均可提高獲利。

農委會說明，現行公糧每公頃總收購數量一期作6,200公斤，二期作4,700公斤，佔全國每公頃平均單位產量87~88%，且公糧收購價格加烘乾補助費（計畫每公斤28元、輔導25元、餘糧23.6元），均較近5年平均生產成本第一期作每公斤17.1元、第二期作21.7元高。

農委會也以目前雲嘉南等主要產區二期作已陸續開始收割為例，今天各縣市民間自營糧濕穀平均價每百台斤1,023元，較去年2期作該地區收穫初期每百台斤937元高，亦高於農民出售公糧餘糧收購之收益（餘糧收購每公斤乾穀23.6元，以水分30%濕稻穀換算百台斤約966元），顯示只要稻穀品質好，農民獲利就會提高。

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