韓國瑜彰化造勢大會再開砲：民進黨變了！愛錢愛權愛自己

記者白珈陽／彰化報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，28日展開雲林、彰化傾聽之旅，於晚間6時許，為立法委員候選人謝依鳳競選總部成立站台，黨主席吳敦義稍早也到謝依鳳競總祝賀隨後離開，而吳敦義妻子蔡令怡則留下，並上台為2020大選造勢。韓國瑜致詞時再開砲火，他說，他原本很尊敬民進黨，但民進黨變了，愛錢、愛權、愛自己，已經不是過去的民進黨。

▲國民黨總統參選人韓國瑜在造勢大會中表示，民進黨變了，愛錢、愛權、愛自己。（圖／記者白珈陽攝）

▲吳敦義妻子蔡令怡上台為2020大選造勢。（圖／記者白珈陽攝）

韓國瑜28日率國民黨立委候選人蕭景田、謝依鳳，進行雲林、彰化傾聽之旅，韓在謝依鳳聯合競總成立造勢大會上，再批民進黨。他說，過去很多人沒有發現，人民過得好辛苦，嘉義台南有人當場跟他下跪，在民進黨完全執政下，這些人，大多原本是支持民進黨的，愈支持民進黨的選民，日子卻過得愈辛苦，民進黨對不起他們。

他說，選上總統，立委又過半，是民進黨幫人民謀福利最好的時候，老天爺給你們這個機會，完全執政，結果這3年半，大家卻過得這麼辛苦。

他批評，民進黨執政，想的是權力。因為他們心中沒有人民。「我原本是很尊重他們的，曾幾何時，民進黨變了，現在的民進黨，愛錢愛權愛自己，已經不是過去的民進黨」。

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