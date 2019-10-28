國際衝浪公開賽11月23日激戰金樽　國內組獎金加碼至40萬

▲台東縣長饒慶鈴率團隊北上參加記者會，行銷台灣歷年最大的國際衝浪運動賽事。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

備受國際矚目的2019台灣國際衝浪公開賽，即將於11月23日至12月7日在台東金樽展開為期15天的衝浪賽事，邁入第九年的台灣國際衝浪公開賽擴大規模舉辦QS3000 男子短板積分賽，超過300 餘名國內外浪人將齊聚台東。為鼓勵台灣選手勇於挑戰自己，今年國內組賽事獎金也從去年25萬加碼至40萬元，創下國內衝浪運動賽事的最高獎金。



台東縣政府28日下午二時在台北維多麗亞酒店舉辦全國記者會，縣長饒慶鈴率團隊北上於記者會中興奮的表示，在WSL 年度四大賽事（世界 CT 總冠軍巡迴賽、巨浪賽、世界長板總冠軍賽、青少年總冠軍賽）中，其中就有兩大總冠軍賽都在台東舉辦，在三大賽事的加持下，今年共計28個國家（含自治區）、300餘名選手參賽，國內外報名人數均創歷史新高。

▲饒慶鈴表示，今年共計28個國家300餘名選手參賽，國內外報名人數均創歷史新高。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，來訪的知名衝浪選手不勝枚舉，超強卡司除了有多位 2019 年多位全球頂級冠軍 CT 賽事年輕外卡選手、全球排名積分前 100 名選手、2024，2028 奧運國家備戰選手、甚至全球衝浪網紅明星等，都將在賽會中展現過人的實力及精湛技巧來爭奪最高榮譽。本次賽事也首次比照世界重大賽事獎金男女子組同工同酬的敘獎制度，讓本次賽事敘獎制度與國際重大賽事接軌。

台東在地衝浪界的年輕新星高培華、胡家浚、胡家桓等人分別參加今年QS3000男子積分賽及世界青少年總冠軍外卡資格賽外，在記者會也表示能與國際衝浪選手切磋交流，是很難得的機會，也希望能突破自我挑戰極限，在賽事中能有好表現。



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