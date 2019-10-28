鎖在密閉空間…女子燒紙錢給自己　勇警「雙腳飛踢」破門救出瀕死的她

▲鶯歌女子在租屋處燒金紙，警方霸氣飛踢破門救命。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一名妙齡女子把自己關在密閉的租屋處多日，並在室內燒紙錢、雜物直到昏迷，其父親聯繫不上，著急報案。湖山派出所警員方孝義、朱雨壇即刻趕抵現場，在門邊聞到燒焦氣味，方員迅速撬開第一道鐵門，接著朱員使出一記「雙腿飛踢」，霸氣踹破第二道門後入內，助昏厥的女子送醫撿回性命。

▲員警於屋內發現昏迷的女子。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，25歲女子（化名花花）多日未去上班，公司同事打電話給其父親詢問原因，但花爸沒跟女兒住在一起，完全不知發生甚麼事，他著急尋人也沒結果，因此於本月15日早上10點多報案。

勇警方孝義、朱雨壇獲報後立即至現場查看，雖未發現濃煙，但已聞到陣陣傳來的燒焦味，但無論怎麼敲門都沒回應，2員先通報119消防救護支援，接著用警棍把鐵條弄斷，順利伸手打開第一道鐵門，接著朱員縱身一躍，雙腳騰起踹破第二道反鎖的木門。

▲勇警朱雨壇（圖左）、方孝義（圖右）積極救人，家屬感激不盡。（圖／記者陳雕文翻攝）

2員順利入內發現金爐桶，還有燒成灰燼的紙錢、書等雜物，以及奄奄一息躺臥在沙發的花花，其意識模糊只剩微弱呼吸…此時救護人員已趕抵，迅速將人送往醫院救治，最後順利將人從鬼門關拉回來！

花爸表示，女兒一人在外租屋，最近有交男朋友，但不清楚其感情、工作狀況；現場無打鬥痕跡也未留下遺書，詳細輕生原因仍待調查。

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