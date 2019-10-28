影／觀看破1千萬！大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻：腦中有AutoCAD

▲阿木爺爺手工製作「魯班凳」。（圖／翻攝YouTube／功食道截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸一名61歲的阿木爺爺近日被人發現，他在YouTube頻道的訂閱數高達58萬。經查，原來他是一名手工為主的老木匠，頻道發布的內容主要都是手工和美食為主，而其中最令人驚豔的則是他製作「魯班凳」的影片，觀看次數更飆破1000萬，還引起一票國外網友的關注，紛紛留言指出「這就是古代中國人的智慧」、「看到椅子打開的一瞬間驚掉下巴」。

影片中可見，製作小板凳的過程中，阿木爺爺不用釘子也無須膠水，只靠「畫、鋸、鑽、鑿」即完成「魯班凳」。其實，阿木爺爺還會替孫子製作多種玩具，從「魯班鎖蘋果」到「手搖吹泡泡機」、「佩奇」全都靠自己雙手做出。他不僅是孫子的寶貝爺爺，更是全村人的寶藏。

影片一出，至今高達1153萬的觀看次數，下面還有近8000則留言，且大多都是國外的網友，紛紛留言指出「這是一種叫做魯班鎖的中國古代技術，一種沒有繩索和釘子的榫眼榫結構」、「感謝Google算法讓我看到這個影片」、「這個人的確值得被稱為木匠大師」、「你讓我想起了我父親也是木匠」、「他的大腦中存在了AutoCAD，驚人！」、「耐心和對工藝的熱愛使這成為可能」。

據悉，「魯班凳」相傳是2600年前戰國時期魯班發明的，又叫「魯班枕」，綽號「瞎掰」。而影片中這位「阿木爺爺」疑似是1970年開始學做木匠，因此和木頭打了一輩子交道。他曾說過，幹一行要愛一行，對執著的專業執著數十年，從痛苦中獲得快樂和成就感，從一而終，會讓人生獲得巨大的成功。

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