　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／觀看破1千萬！大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻：腦中有AutoCAD

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼阿木爺爺手工製作「魯班凳」。（圖／翻攝YouTube／功食道截圖）

▲阿木爺爺手工製作「魯班凳」。（圖／翻攝YouTube／功食道截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸一名61歲的阿木爺爺近日被人發現，他在YouTube頻道的訂閱數高達58萬。經查，原來他是一名手工為主的老木匠，頻道發布的內容主要都是手工和美食為主，而其中最令人驚豔的則是他製作「魯班凳」的影片，觀看次數更飆破1000萬，還引起一票國外網友的關注，紛紛留言指出「這就是古代中國人的智慧」、「看到椅子打開的一瞬間驚掉下巴」。

▲▼阿木爺爺手工製作「魯班凳」。（圖／翻攝YouTube／功食道截圖）

影片中可見，製作小板凳的過程中，阿木爺爺不用釘子也無須膠水，只靠「畫、鋸、鑽、鑿」即完成「魯班凳」。其實，阿木爺爺還會替孫子製作多種玩具，從「魯班鎖蘋果」到「手搖吹泡泡機」、「佩奇」全都靠自己雙手做出。他不僅是孫子的寶貝爺爺，更是全村人的寶藏。

▲▼阿木爺爺手工製作「魯班凳」。（圖／翻攝YouTube／功食道截圖）

影片一出，至今高達1153萬的觀看次數，下面還有近8000則留言，且大多都是國外的網友，紛紛留言指出「這是一種叫做魯班鎖的中國古代技術，一種沒有繩索和釘子的榫眼榫結構」、「感謝Google算法讓我看到這個影片」、「這個人的確值得被稱為木匠大師」、「你讓我想起了我父親也是木匠」、「他的大腦中存在了AutoCAD，驚人！」、「耐心和對工藝的熱愛使這成為可能」。

▲▼阿木爺爺手工製作「魯班凳」。（圖／翻攝YouTube／功食道截圖）

據悉，「魯班凳」相傳是2600年前戰國時期魯班發明的，又叫「魯班枕」，綽號「瞎掰」。而影片中這位「阿木爺爺」疑似是1970年開始學做木匠，因此和木頭打了一輩子交道。他曾說過，幹一行要愛一行，對執著的專業執著數十年，從痛苦中獲得快樂和成就感，從一而終，會讓人生獲得巨大的成功。

▲▼阿木爺爺手工製作「魯班凳」。（圖／翻攝YouTube／功食道截圖）

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
17歲少女罹病成「現代睡美人」　睡48天醒來後失憶
子瑜被拍「私下男友視角照」！　網直呼戀愛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

屯門一帶傳刺鼻氣味！多人聚集大興行動基地抗議...港警舉旗射催淚彈驅離

影／觀看破1千萬！大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻：腦中有AutoCAD

史上第二次！時隔77年　香港半島酒店開放民眾避難

全球首創！「超級氣體動能技術」陝西油田增產試驗　裝置突爆炸釀8死

點名零失敗拳王梅威瑟　打太極拳30年的馬雲：已經準備好！

反送中波及52%新人婚禮　婚宴當天地鐵停駛「賓客空好幾桌」

聚餐完身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸　妻沉默：離婚吧

港議員提廢除《禁蒙面法》　「6票之差」被否決處理

華聞快遞／西藏前三季度外貿總值逾30億元　貿易順差19.99億元

94歲嬤親手幫她披婚紗　祖孫三代同堂拍照！背後原因超溫馨秒掉淚

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

屯門一帶傳刺鼻氣味！多人聚集大興行動基地抗議...港警舉旗射催淚彈驅離

影／觀看破1千萬！大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻：腦中有AutoCAD

史上第二次！時隔77年　香港半島酒店開放民眾避難

全球首創！「超級氣體動能技術」陝西油田增產試驗　裝置突爆炸釀8死

點名零失敗拳王梅威瑟　打太極拳30年的馬雲：已經準備好！

反送中波及52%新人婚禮　婚宴當天地鐵停駛「賓客空好幾桌」

聚餐完身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸　妻沉默：離婚吧

港議員提廢除《禁蒙面法》　「6票之差」被否決處理

華聞快遞／西藏前三季度外貿總值逾30億元　貿易順差19.99億元

94歲嬤親手幫她披婚紗　祖孫三代同堂拍照！背後原因超溫馨秒掉淚

軍備局自製CM-34雲豹八輪甲車　今年產32輛12月交付部隊

中信盃黑豹旗／小黃狗大鬧球場！　穀保驅狗還被咬屁股

粉絲借錢留下她電話！　女偶像遭討債集團逼瘋…火大公開姓名：我要報警

蘇貞昌選輸就亂罵人？羅智強列舉他18年5次選舉全敗紀錄

花瓶嶼漁船觸礁傾斜一小時後沉沒　鄰近2船馳援救出10多人

爭取M1A2T戰車　爭取美方授權生產120公厘戰車砲

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

大陸熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

都戴口罩！港理大校長拒絕和2名女畢業生握手

6歲女童「下完腰雙腳癱軟」　母見內幕淚崩

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠

13歲少年求歡遭拒…竟殘殺10歲女童裝塑膠袋丟棄

短褲辣妹偷車被捕　竟是中年大叔

陸科學家實現以基因編輯細胞抵禦愛滋

解放軍軍機撞山3死　才在閱兵表演「70陣形」

67歲孕婦「自然受孕」產女嬰　網罵翻

美海警船進入黃海　陸「萬噸海警船」緊跟

更多熱門

相關新聞

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

YouTuber小玉日前表示表示因為已經「快要付不出團隊薪水」，因此定下目標，如果9月影片的點閱沒有達到1500萬，「就要退出YouTube界」，今（29日）天PO出新的影片，表示距離9月底還有兩天，但目前只有累積1070萬點閱數，正式宣布：「我們失敗了」。

砸千萬建澄清頻道遭立委批沒成效

砸千萬建澄清頻道遭立委批沒成效

網紅穿警服拍片遭檢舉　「HowHow」致歉

網紅穿警服拍片遭檢舉　「HowHow」致歉

凱擘「A1」機上盒要把年輕人吸回電視前

凱擘「A1」機上盒要把年輕人吸回電視前

陳品文堅持做「廣播」為聽眾發聲

陳品文堅持做「廣播」為聽眾發聲

關鍵字：

阿木爺爺功食道魯班凳YouTube訂閱數

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

國民2正妹「脫衣乳搖」網友暴動

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

「小弟弟」挨刀　終結女友掛病號惡夢　　

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

WINNER昇勳哭求還來：我無法表演

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面