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全運會450萬元行銷！吊帶妹「連晃69秒」遭轟　議員傻：失敗作

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園市政府為宣傳108年的全國運動會，將整體2300萬元的預算撥出450萬元作為行銷，其中一隻由前主播簡懿佳擔任女主角，在桃園捷運站內遊走的影片意外引起話題。國民黨桃園市議員劉茂群表示，網友看完影片都將焦點放錯，認為這是一部「失敗的作品」。

劉茂群表示，這支宣傳廣告時間長達69秒，卻有50秒、近7成的時間都在拍女主角，且本來想宣傳的全運會、機場捷運都被短短帶過，且播出後網友看完全都失焦，直呼根本是「失敗的作品」。此外，該影片自從13日上傳至YouTube後，已累積近27萬的觀賞次數。

甜心主播簡懿佳肩帶掉下來，網友戀愛了。（圖／翻攝自YouTube／桃園大眾捷運）

▼▲簡懿佳介紹機捷，鼓勵民眾多搭乘大眾交通工具。（圖／翻攝自YouTube／桃園大眾捷運）

甜心主播簡懿佳肩帶掉下來，網友戀愛了。（圖／翻攝自YouTube／桃園大眾捷運）

「女主角多還捷運多？」劉茂群詢問研考會主管後，對方忍不住笑了一下說不出話來。此時，劉茂群進而詢問桃園市新聞處長詹賀舜，「你剛剛看，有看到什麼？」詹賀舜則回，議員可能是PTT上網友有注意到女主角的體態，才會對此發問。

劉茂群說，「體態？你講得很文雅，不好意思說特殊部位，有物化不尊重女性之嫌」，她認為女主角在這部廣告內是無辜的，但行銷的手法喧賓奪主，讓桃園市府淪為網路笑柄，未來面對廣告行銷需要更為慎重。

桃園市副市長李憲明表示，現在的廣告行銷手法多元，常會有許多新的嘗試，這次想已新穎的方式呈現，「所有的廣告形成，不一定要全部呈現」。

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