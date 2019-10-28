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時來運轉投資保證獲利20％？　行員機靈聯手南警阻詐280萬元

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▲台南市長黃偉哲公開表揚9月份成功阻詐有功66位人員，警民合作成功阻詐52件、攔阻詐騙款項逾新台幣1252萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公開表揚9月份成功阻詐有功66位人員，警民合作成功阻詐52件、攔阻詐騙款項逾新台幣1252萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一名陳姓男子，經由網路認識之友人介紹保證能獲利20％的投資案，陳男欣喜若狂，認為時來運轉，要出運！陳男跑到銀行欲匯款70萬港幣（新台幣約280萬元），銀行行員發現可疑報請警方到場關懷，及時成功阻詐。

該名陳姓男子獲知如此好康的高獲利投資案，便積極向該網路友人詢問投資案內容，該網友便告知陳男目前具高收益，且深受投資者歡迎是貴金屬投資，並在談話間故意透露自己也投資貴金屬而獲利豐碩，陳男聽到對方也有投資獲利，如同打了一劑強心針，便覺得該投資案安全穩當，該名網友見到陳男已上鉤，立馬給予陳男一組佯稱是投資公司的香港銀行帳號，陳男馬上至中國信託南台南分行辦理匯款港幣70萬元（約新台幣280萬元）。

該行陳姓行員見陳男欲匯款金額高又是匯往香港帳戶，立即提高警覺心給予關懷提問，並立即通知轄區警方迅速到場協助處理，後經陳姓行員及警方細心查證，發現該匯款帳戶是為個人戶，並非陳男所稱的公司帳戶，陳男才驚覺險遭受騙，連忙向該行行員及警方道謝，所幸及時攔阻280萬元。

▲台南市長黃偉哲公開表揚9月份成功阻詐有功66位人員，警民合作成功阻詐52件、攔阻詐騙款項逾新台幣1252萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲28日下午召開10月治安會報，公開表揚9月份成功阻詐有功66位人員，為感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，警民合作成功阻詐52件、攔阻詐騙款項逾新台幣1252萬元，黃偉哲市長親自頒發獎座及獎金，更親筆撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層致以謝意，本次受獎者計有京城銀行、中國信託、臺灣銀行、玉山銀行、土地銀行、安定區農會、國泰世華、第一銀行、官田區農會、善化區農會、中華郵政、元大銀行及OK超商、燦坤賣場、萊爾富超商、全家超商及統一超商等行店員業者。

▲台南市長黃偉哲公開表揚9月份成功阻詐有功66位人員，警民合作成功阻詐52件、攔阻詐騙款項逾新台幣1252萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局在此呼籲，投資理財請謹記高獲利投資方案定伴隨高風險，切勿貪圖高獲利而忘記查證投資標的的可靠性，千萬不可貿然相信網友宣稱來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠、報酬明顯不合理的投資方案，通常就是詐騙集團慣用的假投資真吸金詐騙手法，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免辛苦血汗錢有去無回。

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