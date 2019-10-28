花蓮鳳林有火舞將登場　還有單車慢騎邀您品味慢城風情

▲縱管處特別邀請「即將成真火舞團」於11月10日晚間7時在鳯林國中演出，民眾可免費入場，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

縱管處為推廣小鎮漫遊年，分別於11月10日晚間7時在鳯林國中安排「即將成真火舞團」表演及11月16日於鳯林鎮慢城公園辦理「鳳林小鎮自行車逍遙遊」，邀請民眾一同沐浴在初秋的鳯林，細細品味專屬鳯林「慢活」、「悠閒」的味道。



花蓮鳯林鎮是台灣第一個取得國際「慢城」認證的小鎮，同時也是觀光局票選出全台40個經典小鎮及客庄小鎮之一，更特別的是「小鎮漫遊年」中唯一兼具慢城、客庄、經典特色之小鎮。縱管處特別邀請「即將成真火舞團」於11月10日晚間7時在鳯林國中演出，民眾可免費入場。

除此之外，11月16日以自行車漫騎方式邀請遊客一起來體驗鳯林之美，規劃 3 條不同路線，包含小鎮路線、客庄路線及縱谷米樂園路線，不僅納入日據時期林田神社、移民村警察廳、菸樓群，具客家文化特色的植物染DIY、校長夢工廠以及在地美食三立冰淇淋、明新冰菓店、美好花生等。

縱谷米樂園路線將騎乘至鳳林遊憩區，有露營用具展示及露營車體驗等，更提供露營設備伴手禮作為騎乘抽獎使用。當日除了市集之外，還邀請知名藝人朱俐靜、果凍姐姐楊晨熙、魔術秀及奇幻馬力歐泡泡秀等表演，非常適合親子同樂。

▲以自行車漫騎方式邀請遊客一起來體驗鳯林之美。



「鳳林小鎮自行車逍遙遊」活動已開放報名，報名費用每人300元（含號碼貼、美食消費抵用券、DIY體驗券、活動地圖、活動集章卡、完賽獎牌、證書、紀念衫、保險以及腳踏車100元租賃抵用券，總價值超過1200元）。

參加民眾集滿打卡點數還可以獲得在地伴手禮一份，歡迎大家在工作忙碌之餘安排花東暖旅行來感受鳯林的幸福味道。

活動詳情及報名請上 (https://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=4041)

縱管處官網(https://www.erv-nsa.gov.tw/)

縱管處粉絲團(https://www.facebook.com/tbrocerv/)

活動承辦單位：中華民國自行車騎士協會02-8919-3595。