　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮鳳林有火舞將登場　還有單車慢騎邀您品味慢城風情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲縱管處特別邀請「即將成真火舞團」於11月10日晚間7時在鳯林國中演出，民眾可免費入場，下同）

縱管處特別邀請「即將成真火舞團」於11月10日晚間7時在鳯林國中演出，民眾可免費入場，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

縱管處為推廣小鎮漫遊年，分別於11月10日晚間7時在鳯林國中安排「即將成真火舞團」表演及11月16日於鳯林鎮慢城公園辦理「鳳林小鎮自行車逍遙遊」，邀請民眾一同沐浴在初秋的鳯林，細細品味專屬鳯林「慢活」、「悠閒」的味道。

花蓮鳯林鎮是台灣第一個取得國際「慢城」認證的小鎮，同時也是觀光局票選出全台40個經典小鎮及客庄小鎮之一，更特別的是「小鎮漫遊年」中唯一兼具慢城、客庄、經典特色之小鎮。縱管處特別邀請「即將成真火舞團」於11月10日晚間7時在鳯林國中演出，民眾可免費入場。

除此之外，11月16日以自行車漫騎方式邀請遊客一起來體驗鳯林之美，規劃 3 條不同路線，包含小鎮路線、客庄路線及縱谷米樂園路線，不僅納入日據時期林田神社、移民村警察廳、菸樓群，具客家文化特色的植物染DIY、校長夢工廠以及在地美食三立冰淇淋、明新冰菓店、美好花生等。

縱谷米樂園路線將騎乘至鳳林遊憩區，有露營用具展示及露營車體驗等，更提供露營設備伴手禮作為騎乘抽獎使用。當日除了市集之外，還邀請知名藝人朱俐靜、果凍姐姐楊晨熙、魔術秀及奇幻馬力歐泡泡秀等表演，非常適合親子同樂。

▲縱管處特別邀請「即將成真火舞團」於11月10日晚間7時在鳯林國中演出，民眾可免費入場，下同）

以自行車漫騎方式邀請遊客一起來體驗鳯林之美。

「鳳林小鎮自行車逍遙遊」活動已開放報名，報名費用每人300元（含號碼貼、美食消費抵用券、DIY體驗券、活動地圖、活動集章卡、完賽獎牌、證書、紀念衫、保險以及腳踏車100元租賃抵用券，總價值超過1200元）。

參加民眾集滿打卡點數還可以獲得在地伴手禮一份，歡迎大家在工作忙碌之餘安排花東暖旅行來感受鳯林的幸福味道。

活動詳情及報名請上 (https://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=4041)
縱管處官網(https://www.erv-nsa.gov.tw/)
縱管處粉絲團(https://www.facebook.com/tbrocerv/)
活動承辦單位：中華民國自行車騎士協會02-8919-3595。

ET快訊
開心吃花生...3歲童「慘變植物人」　醫曝關鍵原因
星宇新機抵台航管音檔曝！塔台喊「Welcome Home」　
即／北市民生東路火警！「民宅3樓」冒火光　20名住戶驚慌奔逃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

時來運轉投資保證獲利20％？　行員機靈聯手南警阻詐280萬元

花蓮鳳林有火舞將登場　還有單車慢騎邀您品味慢城風情

台東觀星最美！　劉櫂豪要求氣象局配合在地觀星活動助觀光

全國車禍救援挑戰賽　台南市警義消雙雙獲獎

2019國際衝浪賽　國內組奪冠者獎金高達40萬

正隆獎助學金　12年來愛不「紙」息

落實有機農業政策　台東從國中小午餐開始

落實牛隻釘掛耳環管理　台東縣府突襲檢查

暖心警察送安全帽給被開單的阿伯　洪玉鳳議會公開讚揚

洪玉鳳關心台南新市政中心　黃偉哲：在其任內不會興建

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

時來運轉投資保證獲利20％？　行員機靈聯手南警阻詐280萬元

花蓮鳳林有火舞將登場　還有單車慢騎邀您品味慢城風情

台東觀星最美！　劉櫂豪要求氣象局配合在地觀星活動助觀光

全國車禍救援挑戰賽　台南市警義消雙雙獲獎

2019國際衝浪賽　國內組奪冠者獎金高達40萬

正隆獎助學金　12年來愛不「紙」息

落實有機農業政策　台東從國中小午餐開始

落實牛隻釘掛耳環管理　台東縣府突襲檢查

暖心警察送安全帽給被開單的阿伯　洪玉鳳議會公開讚揚

洪玉鳳關心台南新市政中心　黃偉哲：在其任內不會興建

楊繡惠爆資深女星「接受特殊性癖好」　每月領3萬元超憔悴：醫生懷疑家暴

時來運轉投資保證獲利20％？　行員機靈聯手南警阻詐280萬元

房仲本業、大陸事業向前進　信義房屋前3季營收年增24%

不斷更新／張進德全壘打！味全龍1比0領先

柴犬做錯事往前亂鑽　「快到腳打結」1秒急縮床底

台灣肯德基雞米花少到哭！英國賣超巨雞米花桶，80顆吃到撐只要台幣235元

小鹿雙眼填滿「紫黑色肉瘤」！小黑球長滿全身　活像喪屍

12強／熱身賽缺打左投機會　洪總：多數在休息

艾倫才爆「跟布萊德彼特」交過同一個女友　嘴對嘴「甜吻珍妮佛安妮斯頓」照曝光

【看劇人生】韓國版拉法葉案！《浪行驚爆點》動搖國本也要殺光

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

地方熱門新聞

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

嘉縣徵才活動千人求職製造業開出十萬月薪

夢由法式甜點進駐嘉義大雅商圈

2019桃園農博　閉幕在即人潮湧現

光學大廠Canon布袋好美里淨灘

嘉縣成果展演暨社團聯誼競賽活動嘉年華

韓國瑜台東客家後援會成立　螞蟻雄兵拉票

秋芒銀色浪濤美景　來草嶺古道就對了

桃園農博閉幕　鄭文燦：創7億商機

彰化鐵路高架化通過　新設2通勤站

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

鈴蘭通散步納涼會　百人和服踩街

更多熱門

相關新聞

同志遊行週六登場！彩虹市集貼紙、雜誌等你拿

同志遊行週六登場！彩虹市集貼紙、雜誌等你拿

第17屆台灣同志遊行將在本週六(26)登場！此次也是文化總會連續三年響應同志遊行，不僅三度為城南空間No.1入口意象增添彩虹元素，同時當日遊行一大亮點「彩虹市集」，文總也受邀擺攤用愛相挺，現場將會免費贈送「勇敢自信 台灣同行」貼紙，另外現場也會販售100本今年獲得第43屆金鼎獎的《新活水》，數量有限，售完為止。

新店溪遊記26日碧潭登場

新店溪遊記26日碧潭登場

她摔車跌仙人掌叢　全身慘被插爆

她摔車跌仙人掌叢　全身慘被插爆

自來喵攔路綁貓奴　上車秒霸佔方向盤

自來喵攔路綁貓奴　上車秒霸佔方向盤

單車環島酷熱難耐求救　警CALL小黃送一段

單車環島酷熱難耐求救　警CALL小黃送一段

關鍵字：

鳳林火舞單車逍遙遊品味慢城風情 認證客庄小鎮9漫遊年市集

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

激情交纏到一半！她拔刀殺前男友　喊：下輩子別再見

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

國民2正妹「脫衣乳搖」網友暴動

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

影／張國煒親駕星宇新機回台

「小弟弟」挨刀　終結女友掛病號惡夢　　

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面