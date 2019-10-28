搶買高利率儲蓄險「投保策略曝光」！專家幫畫7大重點：先評估存款能力和目標

▲民眾考慮是否要搶購儲蓄險前，應先重新檢視是否有需求。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

金管會擬調降保單責任準備金，也預定拉高死亡給付比重與門檻。壽險業擔心目前正熱夯的「高利率儲蓄保單」的保費將於明年起飆漲10%以上，在漲價之前，勢必將掀起搶購熱潮，引起民眾討論紛紛。不過，保險專家提醒，在投保儲蓄險之前，必須先搞懂7大重點及個人的經濟能力。

錠嵂保險經紀人表示，民眾理財要先評估3大點：自身的持續存款能力、消費習慣、及個人目標。例如，社會新鮮人收入不高，可以利用零存整付方法存錢；如果已經工作一陣子收入穩定，計畫幾年後存100萬元作為創業基金，那麼儲蓄險或許是可以考慮的選項。依個人狀況，運用儲蓄險及定存不同的屬性，達到自己存錢目標。

儲蓄險分為外幣／台幣、利率固定／利率變動型等組成的4大類，但應該如何抉擇？錠嵂保經整理7大重點，提供民眾了解。

▲若要購買外幣保單，要考慮匯率的因素。（圖／路透社）

1、買台幣還是外幣儲蓄險？

錠嵂保經表示，一般而言，外幣保單的「實質利率」高於台幣保單，但匯兌風險是外幣保單的一大罩門。民眾可能在繳保費期間賺取了外幣利息，卻在滿期金領回、換匯成台幣時，吃掉了獲利。因此，如果想要購買外幣保單，就必須要考慮匯率：當美元飆升時，換匯成本就變高，因此必須等到美元低價時購買。

另外，選擇何種幣別也是必須要注意的重點之一。錠嵂保經舉例，如美元、日圓等主要貨幣較多人考慮購買，原因是一來交易量大，二來即使沒辦法一時換匯，但出國或生意上用得到，民眾在這兩類外幣資產配置上也比較有意願，「不建議買使用率及流通量極低的外幣保單。」

2、買利率變動還是利率固定型？

錠嵂保經表示，「利率變動」即保單的「內部報酬率」（IRR）隨著市場利率變動，可能高於或低於銀行定存的利率。固定利率的儲蓄險就是從保單成立那刻開始，約定的IRR利益是確定的數字。

2019年迄今，利率變動的保單預期IRR都比固定利率來得高，在利率環境走升的條件下，如果希望賺取稍高的利息，利率變動的保單（利變型保單）是較好的選擇。

3、不論買何種保險，盡量不要提前解約

錠嵂保經表示，銀行定存在繳費期間內解約，本金不會損失，但利息會計天數返還；如果在儲蓄險繳費期間內解約提前解約，除了利息損失外，大多只能拿回部分本金。

▲一次繳清的「躉繳」可以讓累積資產的速度更快。（圖／pakutaso）

4、想要追求最高報酬，一次繳清的「躉繳」是儲蓄險優先選擇

多數民眾詢問儲蓄險保單，都會考慮到底要選擇躉繳，還是年繳、季繳、月繳等期繳？錠嵂保經表示，主要還是依據個人的預算與資金運用，決定要如何繳交保費。

錠嵂保經解釋，台灣目前各台幣儲蓄險的年化報酬率約為1%至3%；外幣儲蓄險的年化報酬率約為2%至6%間。如果民眾採用一次繳清的躉繳或年繳的方式，都比起半年繳、季繳或月繳等方式還要來得划算，尤其月繳比年繳多出的繳費成本高達5.6%，在「成本影響收益」的情況下，必然要盡量選擇躉繳或年繳。

換句話說，當民眾手上擁有較大筆的「閒置資金」或預算較高，選擇躉繳的方式繳清保單，提早進入複利率，累積資產的速度也就更快。

5、買儲蓄險最重要的是看保本率，不是看宣告利率

所謂「保本率」是「期末值除以期初投入值」。錠嵂保經舉例而言，有時A保險公司的宣告利率比B保險公司的宣告利率高，但期末的現金價值A公司反而比B公司低，那是因為宣告利率不代表實際收益，宣告利率要再扣除保險公司營運費用後的現金價值，才是真正的收益。

錠嵂保經表示，各家保險公司所抓的營運費用不同，在購買利變型產品的時候，千萬要記得注意產品的保本率，那才是真正的收益率。

▲年齡與儲蓄目標，是挑選理財工具時必須考慮的一環。（圖／pixabay）

6、儲蓄時的年齡及金額大小，決定採用哪一種儲蓄方式

錠嵂保經舉例，一位60歲民眾計畫用30萬美元購買儲蓄險，想找躉繳型高的利率，如3%美元保單（30萬美元x3%=利息9000美元/年），可以做養老規劃。然而，對於一位出社會3年的30歲上班族而言，一年存10萬元就不適合躉繳的儲蓄險，反而要設定目標，比如6年或10年的儲蓄險，在經過6年或10年累積自己的第一桶金後，再做創業或買房等其他規劃，才是比較適合的選擇。

7、是否該解約定存買儲蓄險？

部分民眾思考，該不該解約定存來買儲蓄險？錠嵂保經表示，資金放置的時間長短及使用目的會成為決定的關鍵！資金短期運用建議使用定存、長期運用則建議儲蓄險，因為利變型產品的特點是繳費期滿後，利率的增幅會稍微增快。

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