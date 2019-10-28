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經濟犯罪日新月異　學界研討推修法「獨董制運作遭扭曲應整合研究」

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▲▼ 自左至右，經濟刑法學會秘書長暨政大法律李聖傑教授、東吳會計系主任李坤璋教授、經濟刑法學會常務理事暨台大法律林鈺雄教授、世新法律王玉全副教授、中央研究院陳柏良博士後研究員。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲政大法律教授李聖傑(左起)、東吳會計系主任李坤璋教授、台大教授林鈺雄教授、世新法律副教授王玉全、中研院研究員陳柏良參與兩岸研討會。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

為因應兩岸經濟法規變革，經濟犯罪手法日新月異，東吳大學會計學系與西北政法大學商學院，28日共同舉辦兩岸研討會，台大法律教授林鈺雄提到，在各項法規變革下，「尤其獨立董事制度在實務運作上有許多問題，甚至遭扭曲，都是法律與會計應整合研究的新領域」。

由於兩岸公司法及會計審計制度都在近年各有許多變革，司法和會計如何因應新的市場環境是重大課題，這次論壇首場專題演講，由東吳大學會計系主任李坤璋報告「新趨勢下公司治理與獨立董事之刑事法制」。

因為議題與最近許多上市櫃公司遭掏空案有關，引人注目，包括世新大學教授王玉全、中研院研究員陳柏良。高院法官紀凱峰都出席擔任與談人。

新成立的台灣經濟刑法學會常務理事、台大教授林鈺雄主持論壇時提到，經濟市場面臨諸多脫法、脫序行為，在新公司法及國際會計準則的各項變革下，法律與會計的結合是必然的，德國、美國早已相關研究與討論。

林鈺雄指出，尤其獨立董事制度在實務運作上有許多問題，甚至遭到扭曲，這些都是法律與會計應該共同整合和研究的新領域；林並在會後表示，經濟刑法學會未來將會持續關注相關議題，並且推動相關修法。

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