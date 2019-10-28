桃園新屋保齡球惡火奪走6勇消性命　地院：罪證不足！８人無罪

▲桃園新屋保齡球惡火將整個違建燒塌。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市新屋保齡球館在2015年1月20日凌晨大火，奪走6名勇消性命，桃園檢方以球館屬違建卻連4年安檢合格，起訴業者劉得斌，也對6名消防員以消防安檢放水及2名公務員登載不實、圖利罪嫌起訴，案經桃園地院審判於28日宣判，認為罪證不足，全案大逆轉，6名消防人員均獲無罪，另2名涉案公務員也獲判無罪，但全案仍可上訴。

▲▼桃園新屋保齡球惡火奪走６勇消性命，地院：「罪證不足」８人無罪。（圖／資料照片）



位於桃園市新屋區中興北路的新屋保齡球館發生大火，灌救過程鐵皮鋼架的兩層樓建築突然燒塌，造成進入火場的6名年輕勇消陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁、謝君傑殉職。

全案引發違建查報、火場指揮等爭議，桃園檢方於同年5月，除了起訴業者劉男外，再將當時擔任新屋分隊分隊長吳尚城及小隊長謝建勝，隊員林文智、莊翔智、彭安宗、賴俊鋐等6人負責安檢卻放水，連年安檢合格，使業者免於支付改善缺失所需費用，圖利業者近300萬元，涉貪瀆罪嫌；及查報違建的新屋工務課技士鄭紹春、前縣府工務局拆除課約聘人員張嘉隆涉偽造文書罪嫌起訴，。

桃園地院歷經4年多審理上午一審宣判，法官認為，當時的消防設備複查是採重點檢驗、抽查方式，消防人員確實有未能發現所有缺失的情形，且並未發現6人有圖利業者的動機，但檢方僅以消防設備師所出具的「消防安全設備檢修申報書」載明的大小缺失，即認為消防人員在複查時有缺失、刻意放水讓業者過關，並不足採信，因此予以6人無罪。

另外，2名負責違建查報而被起訴的新屋區公所工務課技士鄭紹春、市府工務局拆除課約僱人員張嘉隆，法院認為2人在判斷保齡球館違建類別時，均有其合理的依據，難認有故意為虛偽不實登載的行為，同樣獲判無罪。

桃園市消防局表示，涉案6名消防隊員起訴後均停職，其中一人已經請調外縣市服務，消防局會向法院確認判決結果，再通知他們復職，已外調的則會橫向聯繫其所屬單位進行復職通知。



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