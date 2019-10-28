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破門驚見「暗黑版王心凌」騎在上面　日租套房呻吟不斷「加價500來一發」

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▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒,電腦,色情,片子。（圖／123RF）

▲應召站吸收泰籍女子賣淫，主打「暗黑版」王心凌、周子瑜，更只要加價500就能再來一發，生意爆棚，曾有女子1天接了8名「超值購」的客人。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

偶像對一般民眾來說，往往是遙不可及的存在，但「暗黑版偶像」，卻可能就在你我身邊。台北市警方於2019年3月間，在萬華破獲一間包下日租套房的應召業者，對外主打「暗黑版王心凌」、「天然系周子瑜」，只要加價500元就能「再來一發」，北院日前依妨害風化罪，判業者羅姓、劉姓男子各6月徒刑，王男3月徒刑，都得易科罰金。

羅姓男子等3人，租下在漢口街「Mini Box」青年旅館的21間房，以泰籍、台籍女子應召，在LINE上以「狂野小護士、混血美女」、「媲美港台日女星」等廣告招攬生意，更主打「暗黑版」周子瑜、王心凌、「刺青娜美」等明星牌，吸引客人以每次3600至4500元不等性交易，「半套」則收費2500元，若想要「來一發」，僅需加價500超值購，讓應召站生意爆棚，曾有紅牌1天接了8次「加價超值購」，女子每次性交可得4成，約1500至1800元。

警方獲報後經多日埋伏，於3月22日破門逮人，當場抓包正在「辦事」的6對男女，現場查扣2892個保險套、3條潤滑劑；經調查發現，21間房內住得滿滿，包含20名以觀光簽證來台的泰籍女子，和1名台籍女子，年齡都在20多歲，每次來台「工作」2個禮拜，期間密集「勞動」不能外出，每名女子每天至少接客6、7次。

應召站分工相當詳細，羅男負責工作分配、監看錄影畫面把風，劉、王2人負責清潔、賣保險套、買便當送餐跑腿；檢方依監視器畫面，及3人與客人間的對話截圖，依妨害風化提起公訴，北院日前判羅男、劉男各6月徒刑、劉男3月徒刑，得易科罰金，可上訴。

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