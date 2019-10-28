蘋果有意使iPad向PC市場靠攏　分析師：關鍵在滑鼠支援

▲蘋果Apple Arcade目前主要吸引的仍是休閒型玩家及行動裝置玩家。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

Apple Arcade可以藉著其平台上超過100款的遊戲吸引各式各樣玩家的關注，如家庭、兒童或休閒遊戲玩家等，不過分析師預測，蘋果可能會針對iPad制定另一項計畫，以吸引更多專業玩家前來。

科技網站cnet報導，BayStreet Research創辦人兼分析師馬唐納多（Cliff Maldonado）表示，蘋果今年秋季可能會在iPadOS內引入完整的滑鼠支援，使iPad成為名副其實的生產力工具及遊戲平台。「iPad正在變成一台電腦。」馬唐納多說：「這將會改變遊戲規則...這是蘋果的願景，他們似乎是希望『iPad與Macbook一樣強大』。」

據馬唐納多的說法，為iPadOS添增滑鼠支援將對遊戲產生許多影響。「遊戲分為3種：個人電腦（PC）遊戲、主機遊戲及手機遊戲。」他表示，「iPad接上滑鼠，搭配上強大的晶片，蘋果可藉此來推動PC遊戲的發展。」

Apple Arcade顯然是蘋果在遊戲領域的一大步，但其主要吸引的玩家仍是休閒玩家及行動設備玩家較多，而非專業玩家或PC、主機遊戲玩家。馬唐納多說：「依我來看，Apple Arcade基本上是Apple Music的延伸，就像『讓我們開發一個服務吧！』，而我們在討論的，則是上升到遊戲的層面。」

馬唐納多表示，蘋果的重點仍是放在客戶及開發人員上，而轉向專業玩家及支援滑鼠將帶來更多的機會及好處，完整的鍵盤、滑鼠支援將為競爭型遊戲玩家帶來優勢。微軟及雷蛇目前正致力於為Xbox One添增鍵盤與滑鼠的支援，遊戲開發人員則可決定是否允許用戶讓其替代傳統的遊戲搖桿。「這將對PC遊戲構成完美的顛覆。」

支援滑鼠可使iPad成為一個真正的生產力平台，潛在用戶可以平板、鍵盤、滑鼠來代替其筆記型電腦。馬唐納多認為，這將使iPad更相容於Microsoft Office文書軟體及G Suite工具。最近兩年，蘋果重新更新並設計了iPad和iPad Pro系列產品，大幅提高了iPad產品線的增長。iPadOS的發布，意味著iPad將繼續成為蘋果未來幾年的重點。

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