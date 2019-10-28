三星每年擬委外製造6000萬支智慧手機...韓供應商將損失890億元！

▲三星擬委外製造6000萬支智慧手機，國內供應商成立緊急對策小組。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

向三星電子供應零件的一些韓國中小企業，由於對方決定將6000萬支智慧型手機的生產工作，直接委託給中國的企業，因此開始擔心業務會縮減，並成立了緊急對策小組。

據《朝鮮日報》引述業內人士透露，三星電子決定將每年生產的3億支智慧手機中的20%，就是6000萬支Galaxy M和Galaxy A系列的手機的製造外包給中國ODM（原廠委託設計代工）。其實，這套制度意味著三星只需為手機定價後，就交由中國企業自行設計、採購零件及製造。

報導稱，三星電子接著只要把這些手機，貼上他們的標籤後就能銷往世界各地，這對於一直以來自負擁有世界第一製造競爭力的他們而言是「史無前例」。

有人透露，原來三星之所以這麼做的原因，竟是為了在中國低價的智慧手機市場中生存下來，他們想與售價僅在100美元左右的中國產品競爭，進而選擇了自己成為中國產品的方案去解決。

此外，分析人士還預計，三星向海外ODM的轉移將對國內合作夥伴公司造成嚴重的威脅。韓華投資證券（Hanwha Investment & Securities）分析師Kim Joon-hwan指出，三星將7000萬支智慧手機外包給海外ODM後，韓國國內智慧手機零件供應商可能損失3.4兆韓元（約新台幣890億元） 。

其中一家向三星供貨的中小企業代表指出「這就像對我們判處死刑」；另一家也稱「向緊急對策小組訴苦，才從原先計劃委外製造的7000萬支減少到6000萬支，我們還找到承攬三星訂單的中國製造商，並苦苦哀求他們使用我們的配件。」

此外，一位業內官員還說，「智慧手機ODM的擴張勢不可擋。ODM外包目前僅限於一些低價機型，但不能保證三星不會將ODM合同擴展到高端或旗艦產品。」

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