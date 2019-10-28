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全國車禍救援挑戰賽　台南市警義消雙雙獲獎

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▲台南市消防局在2019年全國車禍救援挑戰賽，警義消雙雙獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局在2019年全國車禍救援挑戰賽，警義消雙雙獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部消防署於屏東縣長治鄉訓練基地，舉辦「2019年車禍救援挑戰賽」，台南市消防局派出警消組及民間組2隊前往參賽，警消組由車禍教官團中特遴選人員成立了車禍救援隊，並命名為「浴火南消」，並以「浴火」鳳凰之姿，挾持著「南消」之氣勢，並奪得「最佳表現獎」佳績。

▲台南市消防局在2019年全國車禍救援挑戰賽，警義消雙雙獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隊伍成員係由消防局車禍救援隊教官邱士榮、洪育仁、陳柏榮帶領，並由小隊長聶豐明擔任指揮官，救助手由蔡俊鴻、許竣瑭、林信帆、蘇尹泰、李岳霖擔任；救護手則由高級救護技術員張家傑、卓佳瑩、陳冠傑組成。]

▲台南市消防局在2019年全國車禍救援挑戰賽，警義消雙雙獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民間組由義消特搜中隊組隊參加，義消特搜中隊於9至10月利用每星期三晚間在大橋特搜分隊集訓，並與警消組聯合組合訓練，相互結合及討論，並在本次比賽中榮獲民間組「優勝隊伍」的獎項。

▲台南市消防局在2019年全國車禍救援挑戰賽，警義消雙雙獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第5大隊專責救護隊TP救護員卓佳瑩，是本次並國內外唯一女性參賽同場較競，毫不遜色於男性消防員，充分展現「巾幗不讓鬚眉」特質。

值得一提地是，2019年全國車禍救援挑戰賽參賽21參賽隊伍中，台南市消防局第5大隊專責救護隊TP救護員卓佳瑩，得知這次比賽訊息時，主動向消防局災害搶救科報名，因車禍救援比賽訓練除了考量救護技能，需消耗大量體能，過程車輛都是模擬真實情境，有壓毀空間、漏油及車輛不穩固的情境倒塌危險，對於嬌小的卓佳瑩是非常大挑戰，她也是本次並國內外唯一女性參賽同場較競，全副救護裝備及純熟細的救護技能，毫不遜色於男性消防員，充分展現「巾幗不讓鬚眉」特質。

▲台南市消防局在2019年全國車禍救援挑戰賽，警義消雙雙獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防指出，辦理「撐頂拉三用快速救援器具」暨「車禍救援隊」應用訓練，為使同仁能熟悉應用，這次訓練採實車破壞進行，藉由模擬實際情境狀況，強化消防人員的救援能力與應用技巧。消防局長李明峯表示，黃偉哲市長上任後積極提昇警義消人員裝備及服利，本次配發的撐頂拉三用快速救援器具，目前台南市消防53個分隊皆配置一套撐頂拉三用快速救援器具，也是全國唯一縣市配置率達100％的縣市，該救援器又稱「手搖式千斤頂」，具備撐開、拉動與頂昇功能，適用於車禍救援，配合油壓器具、頂舉袋等救助器材，可快速進行穩固與救援。每個車禍救災現場個案情境不同，要考量指揮、救援及醫療多層角度，本次訓練除了要達到安全有效率的救援目標，也期望能減少車禍事故現場傷亡及損失，維護大台南市民生命、財產安全。

▲台南市消防局在2019年全國車禍救援挑戰賽，警義消雙雙獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李明峯局長說，這次車禍救援訓練情境，因為需要大量報廢車輛供救災人員訓練使用，在地車輛報廢處理廠「達裕環保有限公司」鄭天送董事長、尚允環保企業行程尚一董事長及宏宥有限公司陳威臣董事長得知此事，就主動無償提供報廢車輛及協助佈置情境，使車禍救援訓練得以順利進行，因此，消防局長李明峯特別頒發感謝狀，以示感謝。

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