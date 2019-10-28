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湖北男狂撕地下道連儂牆海報　遞解出境5年不准來台

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▲大陸胡姓民眾來台洽商，卻因撕毀地下道連儂牆遭移民署提前遞解出境。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大陸胡姓民眾來台洽商，卻因撕毀地下道連儂牆遭移民署提前遞解出境。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台中報導

移民署表示，台中市美村路地下道連儂牆，27日上午遭35歲的大陸胡姓觀光客毀損，經民眾報案後送辦，檢方審酌胡男犯後有悔意，諭令將以緩起訴處分，但須捐款新台幣3萬元、受法治教育才能離境，但移民署考量胡男來台觸法違反兩岸人民關係條例，決定28日晚間8時許將他強制遞解出境。

檢警調查，這名涉嫌撕毀連儂牆的35歲胡姓男子，來自湖北省武漢市，日前受台灣商界生意往來對象邀請，持商務簽證來台洽商，預計停留1週，他昨天上午行經台中市美村路地下道，見到地下道內貼滿聲援香港反送中事件的連儂牆，頓時氣不可遏、上前撕下支持香港反送中的海報標語，路過民眾立即報警逮。

移民署表示：這起撕毀連儂牆案件，經台中地檢署複訊胡男，審酌他犯案後有悔意，檢方諭知將緩起訴處分，裁定捐款新台幣3萬給公益團體、接受1場法治教育，並限制出境，在緩起訴案件偵結前，必須每日到台中地檢署報到。

檢方並告知胡男，民眾在台灣具有言論自由的權力，可表達不同看法，胡男必須接受法治教育；移民署則表示，胡姓男子違反我國兩岸人民關係條例第18條規定，預計將在28日晚間將他遞解出境，並管制5年內不得來台。

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