雞蛋準備好了！鄉民聚集地檢署要大揍「虐貓閻王」　警勸導沒用

記者陳凱力、孫于珊／新竹報導

新竹地檢署門口28日晚間有大批民眾聚集，就是要來揍「虐貓閻王」！一名彭姓男子以單柄鐵鍋、螺絲起子敲頭穿掌，甚至還用酒灑傷口等方式，虐死了9隻幼貓，引起人神共憤！彭男經朋友勸說後，28日主動向警方投案，而民眾不僅怒圍警局，也在地檢署堵人，就是要給彭男好看，目前警方正努力疏散人群。

▲新竹地檢署門口有聚集了約30位民眾，準備大揍「虐貓閻王」！（圖／記者陳凱力攝）

虐貓影片中，彭男手持單柄平底鍋將幼貓頭顱狠敲到變形，還用螺絲起子狂砸幼貓手掌後，再將牠以單肢綁繩的方式吊起，甚至殘忍地在貓咪傷口上撒鹽，令網友不禁大罵「畜牲」、「人渣」、「見一次打一次」！更怒到將彭男肉搜出來，讓原在便利商店上班的彭男，連辭職都沒來不及提就跑路了，但經朋友的勸說下，神隱2天後選擇自己向警方投案。

不過網友的怒火並沒有因此熄滅，上午有2、30個民眾在三分局門口陸續聚集，對彭男破口大罵；晚上再至地檢署外的人行道堵人，等彭男被移送過來時給他「高級修理」！

地檢署外聚集了約30人，雞蛋、飲料等都準備其全，儘管警方稱「彭男人不會來」，極力勸導疏散，過程中還與民眾發生了一點小口角，但仍有民眾認為「人就在裡面」，堅持不離開，還有部分民眾轉移到馬路對面等候，而警方只能繼續加以勸離，並待在現場維護治安。

▼民眾雞蛋都準備好了！就等「虐貓閻王」出現給他好看。（圖／民眾提供）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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