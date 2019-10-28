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倒數3天！郭台銘資助10萬獎學金　大學生、碩博士生都可以申請

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▲▼鴻海獎學鯨10月30日截止收件。（圖／鴻海教育基金會提供）

▲鴻海獎學鯨10月30日截止收件。（圖／鴻海教育基金會提供）

記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘2017年起成立「鴻海獎學鯨」計畫，活動已經邁入第三年，每年幫助超過300名大專院校學生每名10萬元的獎助學金，讓許多家境困難的清寒學子可以順利升學與追求夢想，這次的申請將於10月30日截止收件，活動倒數三天，只要符合資格的大專院校、碩博士生皆可申請。

郭台銘創辦的永齡基金會與鴻海教育基金會，長期支持學生獎助學金與捐助兒福與青少年社福慈善機構，幫助生活困難的學子與孩童就學與自立；此外，永齡鴻海希望小學2007年成立以來，幫助學習落後的國小學童累計超過10萬人次，透過社工與課輔雙軌輔導，改變孩子的未來。

請繼續往下閱讀...

「鴻海獎學鯨」計畫申請名額有330名，獲選學生可獲頒10萬元獎學金，申請對象包括，中華民國國民且就讀國內大專校院（不含五專前三年）日間部、進修學士班、研究所碩、博士班，具有學籍，於修業年限內之學生（不包括延修生、空中大學、在職專班、學分班之學生），申請時前一學年學業成績總平均70分以上。

郭台銘經常在公開行程中，以自我人生經歷勉勵這群學子，「只要不認輸，永遠可以往前走。我的人生從黑手創業，一直都在逆境中突破，相信我，生命不會辜負你在自我突破之後，應該擁有的精彩。」

第三屆鴻海獎學鯨計畫進入最後收件階段，更多詳細辦法、下載公告及申請書，請上「鴻海獎學鯨」官方網站及臉書粉絲團。

▲▼鴻海獎學鯨10月30日截止收件。（圖／鴻海教育基金會提供）

▲鴻海獎學鯨舉辦成長營活動。（圖／鴻海教育基金會提供）

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