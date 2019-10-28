2019國際衝浪賽　國內組奪冠者獎金高達40萬

▲台東縣政府28日在台北維多麗亞酒店舉辦2019國際衝浪賽記者會 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

2019台灣國際衝浪公開賽，即將於11/23-12/7在台東金樽展開為期15天的衝浪賽事，本次更擴大規模舉辦QS3000 男子短板積分賽，超過300餘名國內外浪人將齊聚台東。為鼓勵台灣選手勇於挑戰自己，今年國內組賽事獎金也從去年25萬加碼至40萬元，創下國內衝浪運動賽事的最高獎金。

為行銷台灣歷年最大的國際衝浪運動賽事，台東縣政府於28日在台北維多麗亞酒店舉辦記者會，縣長饒慶鈴特別率團隊北上，饒慶齡於記者會中表示：在WSL 年度4大賽事，包括世界 CT 總冠軍巡迴賽、巨浪賽、世界長板總冠軍賽、青少年總冠軍賽，其中就有2大總冠軍賽都在台東舉辦。今年共計28個國家300餘名選手參賽，國內外報名人數均達歷史新高。

觀光處指出，這場衝浪賽事，全球排名積分前100名選手、2024，2028 奧運國家備戰選手、甚至全球衝浪網紅明星等人，都有機會在本次賽會中展現過人的實力及精湛技巧。而國內在地衝浪界的年輕新星高培華、胡家浚、胡家桓等人分別參加今年QS3000男子積分賽及世界青少年總冠軍外卡資格賽外，在記者會也表示藉由台灣國際衝浪公開賽與國際衝浪選手切磋交流。