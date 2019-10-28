快訊／北東今晚變天！「首波鋒面報到」　氣象局：明轉涼高溫降3-5℃

▲入秋首波鋒面報到，周一晚起北部、東北部天氣不穩，下雨狀況變明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

入秋首波鋒面今（28日）晚報到！氣象局指出，今晚起東北風增強、水氣變多，再加上鋒面影響，北部、東北部地區天氣不穩，越往東北角、宜蘭下雨狀況會越來越明顯，降雨會比早上明顯。另外，高溫部分，周二白天比起今天降幅約3-5度，下雨時濕涼感受更顯著。

周二（29日）東北風強度再增，北部東半部高溫下降，各地早晚亦涼，伴隨的水氣也多，北部及東半部地區易有斷斷續續的降雨，其中東北部及北部降雨較持續；中南部地區仍是穩定的天氣型態，午後山區仍有零星陣雨。

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▲溫度部分，周二、三東北風增強，北部轉濕涼，白天高溫跟今天比，約有3-5度降幅。（圖／中央氣象局）

周三至周日（30日至11月3日）東北風持續影響，周三水氣仍較多，北部及東半部地區易有斷斷續續的降雨，其中東北部及北部降雨較持續；周四之後北部及東半部雲量增多並有局部短暫雨，而中南部天氣依舊穩定，僅南部山區午後有零星陣雨。

11月4日至6日台灣環境仍以東北風為主，北部及東半部地區偶有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，低溫影響沒有很明顯，北部、東北部、中部約21-22度，花東、南部約22-24度，但周二北部白天高溫會有約3-5度的溫差降幅，從今天的29度降到24-25度，有下雨時，濕涼感受更明顯，中南部則無影響。

▲東北季風即將增強，北部、東部地區將轉為「斷斷續續有雨」的天氣。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則製作下雨狀況分布圖說明，由於東北季風即將增強，北部、東部地區將轉為「斷斷續續有雨」的天氣，北部及宜蘭的平均氣溫也會下降，中南部山區午後局部也會有雨勢。

然而，這次東北季風影響有限，所以中南部平地的天氣變化不大，依然是晴朗溫暖的好天氣，倒是要注意日夜溫差大，以及可能有空氣污染。

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