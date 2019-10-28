反送中波及52%婚禮　新人最怕「地鐵停駛、賓客安全」

▲「反送中」也波及到婚禮。（圖／達志示意圖)

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「反送中」風波持續已近5個月，除了觀光、經濟受影響，當地婚禮、婚宴也被波及。據統計，有52％的新婚受訪者指婚禮籌備受影響，其中更有超過13％的人被迫延遲或取消婚禮。

▼ 示威者破壞地鐵售票機。（圖／記者黃彥傑攝）

香港結婚資訊平台「生活易」的《2019年結婚消費調查》於8月至9月訪問了1297名準新人，發現新人結婚平均開支比去年升高2％，達到36.9萬元（約143.8萬元台幣）。籌備婚禮的各項開支中，最高消費的項目仍是「婚宴酒席」，每對新人平均會花費18.5萬元（72.1萬元新台幣），較去年升高4％。

「反送中」風波也對婚禮、婚宴的舉行造成影響。「生活易」10月上旬訪問了729名新人，發現有52％新人的婚禮因社會動盪受到不同程度的影響，其中有12％要延遲婚期，還有1％取消婚禮。

▼ 港警進入地鐵車廂執法。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，也有33％的人會因社會動盪減少參加婚展、19％的人延遲繳付婚禮商戶訂金、20％的人結婚開支比預期高。調查指出，有心人會抱著「悲觀情緒」籌辦婚禮，也會擔心賓客的安全、婚禮當天的交通問題（如地鐵突然停駛）等。

觀察香港的婚嫁論壇也可以發現，出現了許多與「反送中」相關的文章，像是「無地鐵日的婚禮應對方案」「內地親友太多的注意事項」。其中一篇文章中提到，要與婚宴場地提前溝通應對方案，包含席次若有變動，能否提供彈性額度；提前訂好小巴車，在地鐵停駛的情況下接送賓客等。

▼示威者在地鐵站入口放火。（圖／記者黃彥傑攝）