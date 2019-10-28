挖礦賠錢超火大！他嗆蔣友青「去找哪牌的輪椅比較舒服」　挨告恐嚇不起訴　

▲蔣友青投資「比特幣挖礦」，鄭姓合夥人因虧損向他索討50萬元，並要他「去找看看哪個牌子的輪椅比較舒服」，挨告恐嚇不起訴（圖，資料照／翻攝自東森新聞）

記者羅志華／台北報導

新北三重一處公寓2017年9月間發生火災，經調查疑似是「比特幣礦場」，原以為單純的民宅火災，竟發現「蔣家第四代」蔣友青出入其中，他投資「比特幣挖礦」一事也意外曝光；不料蔣友青合夥人鄭姓男子，不滿挖礦虧損，於2018年8月7日，在通信軟體上與友人「抖抖」傳訊，「他（蔣友青）在（再）耍賴不理我的話」、「我誰的面子都不會給，他找他死去的爺爺來也沒用」、「他要給我90萬」等語，經友人截圖轉傳，讓蔣友青對鄭男提告恐嚇，士檢調查後，處分不起訴。

鄭男不滿蔣友青協助挖礦卻虧損，先於2018年8月7日與「抖抖」傳訊，「太陽會會長跟我老哥他們，跟壹週刊的關係很好」、「他哥哥要找大流氓來幫他的話，我非常歡迎」等語，要蔣友青給他90萬，又於8月29日以英文傳訊蔣友青，「你身邊的黑道沒人要幫你」、「你去找一下，有沒有甚麼牌子的輪椅比較舒服的，你之後會用得到」、「如果你是對的，我給你20萬；如果你錯了，那要賠償我50萬元的損失」等語，讓蔣友青以恐嚇取財未遂罪提告鄭男。

鄭男到案時辯稱，他跟「抖抖」的傳訊內容，只是在說他朋友跟特定關係人士、媒體關係良好，且也沒有要人將這段訊息傳給蔣友青，至於英文訊息部分，也只是說沒有黑道要幫蔣友青，或是要他研究哪個牌子的輪椅比較舒服，並不是恐嚇要打斷他手腳，讓他坐輪椅。士檢認為，鄭男傳訊內容並沒有具體加害行為，僅憑蔣友青對訊息的延伸解讀，難以認定鄭男有恐嚇罪嫌，將他不起訴。

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