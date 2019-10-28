韓英發大財？南韓國會通過《韓英自貿協定》　英國脫歐立刻生效

▲南韓通過了韓英FTA，但是履行協議卻要取決於英國何時脫歐。圖為英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

南韓與英國將共同製造出一起發大財的新契機？南韓國會28日表決通過《韓英自由貿易協定》（FTA）的議案，也就是南韓已經通過韓英FTA的國內批准程序，兩國正式啟動協定，將取決於英國何時脫歐。

南韓是最早與英國簽署FTA的亞洲國家，如果英國選擇無協議脫歐，這項協定將在英國脫歐後立刻生效，如果是協議脫歐，雙邊自由貿易協定將在過渡期後生效，但不論英國是以何種形式脫歐，南韓都將享有關稅優惠待遇，比其他國家相對具有競爭優勢。

根據《法新社》報導，韓英FTA的內容，基本上複製南韓歐盟FTA協議條款，目前履行協議的唯一問題，就卡在英國脫歐的時程。

南韓貿易部門發出的聲明指出，新的FTA協定確保了韓、英兩國之間貿易環境的「穩定性與連續性」，目前兩國都已經完成了國內批准程序，只是英國脫歐的情況日益複雜，韓英FTA將在英國脫歐後立即生效。

南韓當局表示，為確保韓、英兩國之間貿易的穩定性與連續性，簽署了FTA。（圖／達志影像）



南韓貿易部門也在聲明中補充，新的自由貿易協定，將維持與歐盟時代達成協議的相同水準利益，並可在無協議脫歐下立刻生效，如果是協議脫歐，將在過渡期之後實施。

英國是南韓在歐盟的第2大貿易夥伴、全球第18大貿易夥伴，但是英國的貿易總額僅佔南韓的2%。

BBC報導指出，歐盟28日在布魯塞爾決議，將英國脫歐期限延後至2020年1月31日，這也是歐盟第3次延後英國的脫歐期限。報導指出，先前歐盟傾向給予英國三個「彈性脫歐」的時間，首先，就是先同意延後最後脫歐期限至2020年1月31日，若是英國議會提前通過協議，也能考慮在11月30日與12月31日提言脫歐，唯一的條件就是脫歐協議「不可能再重談」。

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