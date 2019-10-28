2度改姓表孝心！竹市戶所「一站式服務」　助兒圓高齡母親心願

▲新竹市一名年約60歲的張男到戶政事務所申請變更姓氏，一圓高齡母親心願。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、廖安莘／新竹報導

新竹市一名年約60歲的張姓男子，因年幼時父貧困被母親招贅而從母姓，後又因父親對子女姓氏不同及入贅身份有芥蒂，遂與母親約定改從父姓，一償父親宿願。直到父親過世後，為完成高齡母親心願，張男再度到戶政事務所申請2度變更姓氏改從母姓。戶所人員透過跨機關的一站式服務，讓張男省去前往各機關變更的麻煩。

新竹市政府指出，戶政一站式服務於民眾辦理地址、身分證字號、姓名變更等戶籍資料異動時，提供跨機關通報服務，整合政府服務，讓民眾免去事後往返奔波各機關的辛苦，提供民眾簡便、省時、省錢的貼心服務，照顧市民需求。

市府民政處表示，民法第1059條子女姓氏條文經過多次修正，民國96年將子女姓氏修正為「父母約定之」，民國99年又修法賦予成年人依據自我認同選擇從父姓或母姓的權利，規定未成年子女姓氏變更由父母約定，子女成年後亦得變更，各以一次為限。

最後，市府民政處還提醒，民眾欲辦理姓名變更登記時，應攜帶身分證、戶口名簿、印章（或簽名）、半身正面相片及證明文件等，未成年則須另附同意書，可向全國任一戶政事務所提出申請。此外，民眾辦理姓名變更後，其他公務相關證照、民生資訊如水電、瓦斯、電話、存款戶名等應適時更新。

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