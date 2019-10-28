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22歲逆子揮刀狂砍母親！外婆一看嚇得開溜...下秒就被逮住被亂拳揍死

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▲▼新加坡拳擊手吳立恩將母親及外婆殺死。（圖／翻攝中國報）

▲新加坡拳擊手吳立恩將母親及外婆殺死。（圖／翻攝中國報，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新加坡22歲的拳擊手吳立恩，27日在家中疑似與母親起了口角，竟隨手拿了一把刀狂刺母親，致對方死亡，而在一旁目睹的全程的外婆與女傭嚇得趕緊逃跑，但無奈的是，年邁的外婆還是被他攔住，更不幸慘遭亂拳揮死。

綜合媒體報導，事發在新加坡聯邦道第7A座組屋的7樓內，吳立恩與擔任教師的母親李素梅起了爭執，且兩人越吵越兇，怒火攻心的他竟揮刀猛砍對方，母親的鮮血佈滿房內，當場死亡。一旁的外婆和女傭見狀，嚇得趕緊逃離現場，不過由於年邁的外婆行動不便，才剛出大門就被逮住，甚至直接被孫子活活揍死。

▲▼新加坡拳擊手吳立恩將母親及外婆殺死。（圖／翻攝中國報）

不料，剛殺完兩人的吳立恩怒氣仍未平息，衝出家門在街上用英語高喊著「叫政府人來跟我說話」，不僅見人就毆，且拳拳打在臉上，至少有6名路人無辜被揮拳，最後在眾人的合力下才將他制伏。據協助安撫的男子林敬忠表示，身材壯碩的兇嫌當時穿著背心短褲，雙手都是血跡的他更目露凶光，一群人花了很大的力氣才將他壓制在地上，自己的右眼也在混亂中被揮到。

據悉，吳立恩的父親是麻省理工學院的博士，但33歲就英年早逝，只剩母親李素梅一手將兩兒帶大，沒想到如今竟命喪愛兒手中。吳立恩28日以謀殺罪名出庭，鼻青臉腫的他全程低頭不語，且神情相當緊張，但檢方表示需要時間完成被告的精神評估報告，所以只能繼續將他拘留在樟宜監獄觀察。法官批准此申請，案件將於11月18日開庭審理。

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