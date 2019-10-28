「虐貓閻王」投案原因曝！走頭無路想輕生　30網友怒圍警局：見一次打一次

記者陳凱力／新竹報導

以鐵鍋砸頭、酒灑傷口、螺絲起子穿掌等方式，虐待死9隻幼貓的新竹彭男，經過2天神隱最後選擇自己向警方投案，據了解，彭男得知自己虐貓已經被發現，連工作都不來不及請假，跑到竹南的朋友家避風頭，他向朋友哭訴自己已經走投無路，想要一了百了，最後在朋友的勸說下，主動向警方投案。

▲網友得知彭男投案後到警局堵人，並嗆聲要見一次打一次。（圖／記者陳凱力攝，下同）

由於網友早就掌握他的動態，因此他一到警局後，網友就開始號召「警局路過打卡」，新竹市三分局門口陸續聚集了2、30位民眾，直到彭男被警方帶出後，快速聚集向前，並大罵「畜牲」、「人渣」、「見一次打一次」，警方出動10餘名警力，以道德勸說、人牆阻礙方式將網友與嫌犯隔開，彭男不發一語快速走上車，隨即將前往新竹地檢署報到。

據知情人士透漏，彭男神隱後躲到竹南朋友家，沒想到他在竹南的「秘密」竟然不脛而走，讓他開始擔心自己的安危，向朋友哭訴，壓力很大、沒有退路、想一了百了，後來在朋友的勸說下，終於主動向警方投案。

由於彭男虐撈貓的手段非常殘忍，不但手持單柄平底鍋將幼貓頭顱狠敲到變形、用螺絲起子狂砸幼貓手掌後將牠以單肢綁繩的方式吊起，再殘忍的在貓咪傷口上撒上鹽巴，變態的手法連見慣命案與生死的警方都猛搖頭，直呼「太粗殘」、「太變態」、「難怪會被揍」。

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